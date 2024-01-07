Ümraniye\'de Kaldırımda Yürüyen Kadını Bıçakla Yaralayan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Ümraniye'de, kaldırımda yürüyen kadını bıçakla yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dün, Sütçü İmam Caddesi'nde kaldırımda yürüyen F.D'yi arkasından gelerek, boğazından bıçakla yaralayan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli F.D. "kasten yaralama" suçlamasıyla Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, şüpheli K.Ç'nin daha önce başka bir iş yerinde beraber çalıştığı F.D'yi arkadaş olmak için zaman zaman rahatsız ettiği belirlendi.

Şüphelinin, olay günü kadının yanına alkollü şekilde geldiği, aralarında çıkan tartışma sonrasında F.D'yi bıçakladığı tespit edildi.

Olay

Sütçü İmam Caddesi'nde kaldırımda yürüyen F.D. arkasından gelen K.Ç'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı.

F.D. boğazından yaralanırken şüpheli çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilmişti.

Yaralı kadın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Polis tarafından yaralı halde yakalanan ve alkollü olduğu belirtilen K.Ç. de Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde darp nedeniyle tedavi görmüştü.