 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ümraniye'de Kaldırımda Yürüyen Kadını Bıçakla Yaralayan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de Kaldırımda Yürüyen Kadını Bıçakla Yaralayan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Ümraniye'de Sütçü İmam Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir kadını boğazından bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin daha önce beraber çalıştığı kadını rahatsız ettiği belirlendi. Olayda kadın yaralanırken, şüpheli de çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildi.

Ümraniye\'de Kaldırımda Yürüyen Kadını Bıçakla Yaralayan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
07.01.2024 - 15:43,  Güncelleme: 15:48
Abone Ol

Ümraniye'de, kaldırımda yürüyen kadını bıçakla yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dün, Sütçü İmam Caddesi'nde kaldırımda yürüyen F.D'yi arkasından gelerek, boğazından bıçakla yaralayan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli F.D. "kasten yaralama" suçlamasıyla Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, şüpheli K.Ç'nin daha önce başka bir iş yerinde beraber çalıştığı F.D'yi arkadaş olmak için zaman zaman rahatsız ettiği belirlendi.

Şüphelinin, olay günü kadının yanına alkollü şekilde geldiği, aralarında çıkan tartışma sonrasında F.D'yi bıçakladığı tespit edildi.

Olay

Sütçü İmam Caddesi'nde kaldırımda yürüyen F.D. arkasından gelen K.Ç'nin bıçaklı saldırısına uğramıştı.

F.D. boğazından yaralanırken şüpheli çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilmişti.

Yaralı kadın, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Polis tarafından yaralı halde yakalanan ve alkollü olduğu belirtilen K.Ç. de Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde darp nedeniyle tedavi görmüştü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Anadolu Adliyesi, Ümraniye, Güvenlik, Şiddet, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Kaldırımda Yürüyen Kadını Bıçakla Yaralayan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika


16:39
Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı
15:53
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52
Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var
15:43
Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41
İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını 'Şemmame' türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14
AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı

Son Dakika
16:39 Yok artık Cengiz! İstanbulspor maçında hat-trick yaptı
15:53 AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
15:52 Canlı anlatım! Mücadelede 5 gol var
15:43 Türk Sanat Müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti
15:41 İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçmişti! Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkan adaylarını "Şemmame" türküsünün ezgileri eşliğinde açıkladı
15:14 AK Parti'nin İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üstünde yeri var
14:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 16:54:55. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Kaldırımda Yürüyen Kadını Bıçakla Yaralayan Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement