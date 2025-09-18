Ümraniye\'de Kanalizasyon Çalışmasında İşçi Göçük Altında Kaldı

ÜMRANİYE'de kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan işçi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 09: 15 sıralarında Ümraniye Finanskent Mahallesinde meydana geldi. İddiya göre Finanskent Mahallesi'ndeki iş merkezi önünde yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla işçi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.