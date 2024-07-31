Ümraniye'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ümraniye'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Geniş Video İzle

Ümraniye'de bulunan mobilya imalathanesi olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çatıya yayılması sonucu büyük çapta hasar meydana gelirken, ölü ya da yaralı olmadığı bildirildi.

31.07.2024 04:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ÜMRANİYE'de mobilya imalathanesi olarak kullanılan 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çatıya yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Esenşehir Mahallesi Sarıgazi Yolu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Mobilya imalathanesi olarak kullanılan binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle alevler çatıya yayıldı. İhbar üzerine yangın yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına Ümraniye itfaiyesinin yanı sıra, çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edilirken, kimyasal maddelerin bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında ölü ya da yaralı bulunmazken binanın çatısında büyük çapta hasar meydana geldi.

Mahalle sakini Mukadder Kılıçöz, "Mobilya atölyesinde ciddi anlamda alevler yükselmeye başladı. Biz onunla birlikte geldik. Eğer ki cila atölyesine yangın ulaşmış olsaydı, şu anda yangını söndürmek çok zor olacaktı, buna şükür. Ucuz atlatıldı diyebilirim. Çok ciddi büyük bir yangın olacaktı burada. İçeride bekçi falan kimse yok şu anda yaralı yok. Cila malzemesi kimyasal bir malzeme eğer ona gelmiş olsaydı, etraftaki binalarında durumu zorlaşacaktı. Erken müdahale edildi." dedi.

Ümraniye\'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
Kaynak: DHA

Ümraniye, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:18 Hatay’da kanlı gece Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı
23:59 İzmir Urla’da saatlerdir söndürülemeyen yangında 1 kişi gözaltına alındı İzmir Urla'da saatlerdir söndürülemeyen yangında 1 kişi gözaltına alındı
22:04 İsrail’in Beyrut’u vurması sonrası ABD’den dikkat çeken ’’savaş’’ açıklaması İsrail'in Beyrut'u vurması sonrası ABD'den dikkat çeken ''savaş'' açıklaması
21:59 Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
23:19 Diyanet’ten Özcan’ın faiz sorusuna yanıt Cevabı “Yırttık“ diye paylaştı Diyanet’ten Özcan'ın faiz sorusuna yanıt! Cevabı "Yırttık" diye paylaştı
23:19 Jose Mourinho’dan Fred açıklaması: Lille maçında bizimle olmayacak Jose Mourinho'dan Fred açıklaması: Lille maçında bizimle olmayacak
23:04 Golleriyle mesajı vermiş bile Dzeko’dan çok konuşulacak En-Nesyri açıklaması Golleriyle mesajı vermiş bile! Dzeko'dan çok konuşulacak En-Nesyri açıklaması
22:27 Jose Mourinho’dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil Jose Mourinho'dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil
22:21 Çocuklara terlik atma meselesi kavgaya dönüştü: 2 ölü, 1 ağır yaralı Çocuklara terlik atma meselesi kavgaya dönüştü: 2 ölü, 1 ağır yaralı
22:15 Rusya’nın dev deniz tatbikatı başladı Rusya'nın dev deniz tatbikatı başladı
21:50 Kanarya’dan müthiş bir geri dönüş daha Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano’yu 2-1 yendi Kanarya'dan müthiş bir geri dönüş daha! Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi
21:27 Elazığ’da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var Elazığ'da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 05:44:53. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement