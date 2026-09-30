Ümraniye’de polis Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesine ilişkin 3 polisin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü - Son Dakika
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Ümraniye’de polis Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesine ilişkin 3 polisin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü

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ÜMRANİYE'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin 3 polisin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

ÜMRANİYE'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin 3 polisin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Tutuksuz sanık polis memuru Abdullah A. savunmasında, "Daha öncesinde karakoldan bu şekilde kaçan olmadı ancak normalde lavaboda olmasaydım Ramazan'ın şüpheli şahsı ailesiyle görüştürmesine izin vermezdim. Meydana gelen olayda benim herhangi bir ihmalim yoktur" dedi. Mahkeme, duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.

Ümraniye Ihlamurkuyu'da 22 Eylül 2025'te 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden ve 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'nin, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesine ilişkin 3 polis memurunun yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık polis memuru Abdullah A. ve taraf avukatları katıldı.

'RAMAZAN'IN İNİSİYATİF ALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Sanık Abdullah A. savunmasında, "Olay günü Şehit İsmail Akkoyun karakolunda grup amiri olarak görev yapmaktaydım. Akşam saatleri için görevliydim. Lavabodayken bir gürültü duydum. Çıktığımda polis memuru Ramazan, eylemi gerçekleştiren kişinin annesinin yemek getirdiğini, yemeği vermesi için biraz uzaklaştığını, bu esnada şahsın kaçtığını söyledi. Ben de hemen Whatsapp üzerinden diğer gruplara şahsın kaçtığını, tehlikeli olabileceğini ve destek gerektiğini söyledim. Bu sırada karakoldaki ana monitörden şüphelinin ne tarafa doğru kaçtığına polis memuru Adem ile baktık. Yine bu sırada araç istemiştim. Araç geldiğinde Adem, polis memuru Kürşat'ın şehit olan polis memuru Şeyda ile birlikte şüphelenin peşinden gittiklerini, kendisinin vurulduğunu ve beni aradığını söyledi. Adem böyle söyleyene kadar iki memurumuzun şüphelinin peşinden gittiğini bilmiyordum. Benim böyle bir talimatım olmadı. Normalde karakolda işlemler için bekleyen kişilerin herhangi bir sebeple aileleri ile görüştürmüyoruz. Ramazan'ın inisiyatif aldığını düşünüyorum. Savcıdan talimat gelene kadar şüpheliyi kimseyle görüştürmüyoruz. Tüm şüpheliler için böyle bir yol izleniyor. Daha öncesinde karakoldan bu şekilde kaçan olmadı ancak normalde lavaboda olmasaydım Ramazan'ın şüpheliyi ailesiyle görüştürmesine izin vermezdim. Meydana gelen olayda benim herhangi bir ihmalim yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" dedi.

DURUŞMA 27 KASIM'A ERTELEDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 27 Kasım Cuma gününe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin 3 polis memuru hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, polis memuru Abdullah A.'nın polis merkezinde komiser olduğu diğer 2 kişinin ise polis memuru olduğu yer aldı. İddianamede, hırsızlık şüphesiyle yakalanan Yunus Emre Geçti'nin polis merkezinde muhafaza odasında tutulduğu, Geçti'nin annesi ve yakınlarının 'yemek getirdik görüşebilir miyiz' ricası üzerine şüpheli polis memuru Ramazan A.'nın dalgınlığından faydalanıp firar ettiği kaydedildi. Komiser Abdullah A.'nın yakalama çalışmaları için şehit polis memuru Şeyda Yılmaz ve Kürşat Hakkı S.'yi görevlendirdiği, Ihlamurkuyu Mahallesi Petrolyolu Caddesi'nde yaşanan kovalamaca ve arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ın hayatını kaybettiği aktarıldı. İddianamede, şüpheli polis memuru Ramazan A.'nın gözaltındaki Yunus Emre Geçti'yi nezaret odasında tuttuğu, bu sırada ailesiyle görüşmesi için tek başına ve kelepçesiz şekilde odadan çıkardığı, ailesiyle görüştüğü sırada Ramazan A.'nın oradan uzaklaştığı, bu sırada Geçti'nin kaçtığı ifade edildi. Komiser Abdullah A.'nın ise olay anında amir odasında olduğu, Geçti'nin yalnız başına beklediğini ve tedbir alınmadığını etrafı izlediği güvenlik tedbirlerini almadığı vurgulandı. Polis memuru Kürşat Hakkı S.'nin ise kaçan Yunus Emre Geçti'yi yakalamaya çalışırken görev silahının alınmasına sebep olduğu, bu silahla ateş açan şahsın polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ölümüne neden olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA
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