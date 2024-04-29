Ümraniye'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Ümraniye'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Ümraniye\'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi

Ümraniye'de Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde seyreden bir hafif ticari araç, motor kısmından çıkan dumanlar nedeniyle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Olay nedeniyle trafik bir süre aksadı.

29.04.2024 22:43
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Ümraniye'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde seyreden Ömer Kaygususz idaresindeki 34 RC 7722 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücünün yol kenarına çektiği araç, kısa sürede alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Olay nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümraniye'de seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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