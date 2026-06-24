Ümraniye'de Silahlı Çatışma: 11 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ümraniye'de Silahlı Çatışma: 11 Şüpheli Tutuklandı

24.06.2026 10:10
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Ümraniye'deki silahlı çatışmada 1 ölü, 2 yaralı var; gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Ümraniye'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 14 Haziran'da Elmalıkent Mahallesi'nde yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin çalışma yürüttü.

Husumetli iki grubun karşılıklı silahlı eylem gerçekleştirdiği, olayın ardından ise bazı şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonlarda, çatışmaya karıştıkları, şüphelilere yardım ve yataklık yaptıkları, delilleri karartmaya çalıştıkları belirlenen 13 şüpheli saklandıkları adreslerde ve kaçış güzergahlarında yakalandı. Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda yaralanan 1 zanlının ise hastanedeki tedavisinin ve adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin olay yerine panelvan tipi araçla geldikten sonra silahlı çatışma çıkması ve akşam saatlerinde güvenlik kamera görüntülerini silmek için iş yerine gelmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ümraniye, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Silahlı Çatışma: 11 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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