Ümraniye'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu - Son Dakika
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Ümraniye'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Ümraniye\'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Ümraniye'de 2'si çocuk 4 kişilik ailenin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, sadece sürücünün kask taktığı, çocukların ise kask takmadığı motosikletle yolculuk yapılırken, bir çocuğun babasının kucağında diğer çocuğun ise annesinin kucağında olduğu görüldü. Aile, hem kendi hayatlarını hem de trafiği tehlikeye atarak gözden kayboldu.

14.02.2024 09:55
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ÜMRANYE'de 2'si çocuk 4 kişilik ailenin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğunu bir sürücü cep telefonuyla kaydetti.

Görüntüler Dudullu Mahallesi Baraj yolu Caddesi Sancaktepe istikametinde kaydedildi. Sadece sürücünün kask taktığı, çocuklar dahil kimsenin kask takmadığı motosikletle yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli yolculukta bir çocuğun babasının kucağında diğer çocuğun annesinin kucağında olduğu görüldü. Aile hem kendi hayatlarını hem de trafiği tehlikeye attıktan bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

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