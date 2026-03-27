Ümraniye'de Trafik Kavgasına 360 Bin Lira Ceza

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önünü kesip darbeden sürücüye 360 bin lira ceza kesildi, sürücü belgesi 60 gün el konuldu.

Ümraniye'de trafikte önünü kesip durdurduğu otomobilin sürücüsünü darbeden kişiye 360 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede, 25 Mart'ta Ümraniye O2 Otoyolu mevkisinde bir araç sürücüsünün, önünde ilerleyen başka bir araç sürücüsünü durdurduğu ve aracından inerek darbettiği anlaşıldı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen M.K. (46) ekiplerce yakalandı. Sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarlı takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, M.K'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, aracı da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

M.K. hakkında "Ulaşım araçlarının hareket etmesini engellemek veya durdurmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Ceza, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
00:09
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları
23:40
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası’na katılacak ülkeyi tahmin etti
23:22
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
22:49
Bakan Fidan’dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
22:47
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
22:31
MHP’de İzzet Ulvi Yönter depremi Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 00:27:27. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.