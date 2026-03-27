Ümraniye'de Trafik Kavgasına 360 Bin Lira Ceza

Ümraniye'de trafikte önünü kesip durdurduğu otomobilin sürücüsünü darbeden kişiye 360 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede, 25 Mart'ta Ümraniye O2 Otoyolu mevkisinde bir araç sürücüsünün, önünde ilerleyen başka bir araç sürücüsünü durdurduğu ve aracından inerek darbettiği anlaşıldı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen M.K. (46) ekiplerce yakalandı. Sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarlı takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, M.K'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, aracı da 60 gün süreyle trafikten menedildi.

M.K. hakkında "Ulaşım araçlarının hareket etmesini engellemek veya durdurmak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.