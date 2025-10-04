Ümraniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Ümraniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ümraniye\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
04.10.2025 08:00
Elmalıkent Mahallesi'nde bariyerlere saplanan araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Alper Akmeşe idaresindeki 34 ND 5919 plakalı otomobil, Elmalıkent Mahallesi Şile Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BARİYER ARACIN ÖN CAMINDAN GİRİP ARKASINDA ÇIKTI

Otomobilin ön camından girip arkasından çıkan bariyerler nedeniyle araç içerisinde sıkışan sürücü ve yanındaki Oğuzhan Yalçın, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ağır yaralı Akmeşe ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Ümraniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
