Ümraniye'de Trafik Kazası: 2 Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Ümraniye'de Trafik Kazası: 2 Sürücü Yaralandı

Ümraniye\'de Trafik Kazası: 2 Sürücü Yaralandı

Ümraniye'de cadde kesişiminde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Savrulan araçlar park halindeki bir araca çarparken, iki sürücü hafif yaralandı.

10.12.2024 14:24  Güncelleme: 14:27
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Ümraniye'de 2 otomobil cadde kesişiminde çarpıştı. Savrulan otomobiller park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada 2 sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 10: 30 sıralarında Ümraniye Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde meydana geldi. 34 BGL 295 plakalı otomobille 61 AN 811 plakalı otomobil cadde kesişiminde çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobiller sokakta park halinde duran 34 LJ 5526 plakalı araca çarptı. Kazada iki araç sürücüsü yaralandı. Kazayı duyan çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemenin ardından hasarlı araçlar olay yerinden kaldırılırken, cadde tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ümraniye'de Trafik Kazası: 2 Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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