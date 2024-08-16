Ümraniye\'de Yol Vermeme Tartışması Yumruk Yumruğa Kavgaya Dönüştü

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ÜMRANİYE'de taksici ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Tavukçu Yolu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ümraniye istikametine seyir halinde olan taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, taksi şoförü, kendisine tekme atmaya çalışan otomobil sürücüsünü arabanın üzerinden yere attı. İki sürücü, birbirine vurmaya çalıştığı sırada yere düştü, yerde de birbirlerine saldırmaya devam etti. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı.