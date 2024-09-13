Ümraniye'de 1 kamyonet ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde, yolun sağ şeridinde park eden 34 KLV 367 plakalı kamyoneti son anda fark eden sürücülerin aniden yavaşlaması nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada 34 DUS 378 plakalı otomobilin sürücüsü O.D. araç içinde sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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