Ümraniye'de bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinin çatısındaki baca bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören alışveriş merkezinin çalışanları yangına kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürülürken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri kontrollerin ardından olay yerinden ayrıldı.
Son Dakika › Güncel › Ümraniye'deki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?