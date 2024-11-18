Ümraniye'den 34 Bin Bebek Paketine Destek

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Ümraniye Belediyesi, ailelere destek için hazırladığı proje kapsamında 10 yılda 34 bin bebeğe hediye paketi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Hoş Geldin Bebek" projesiyle ilçede ikamet eden ailelerin yenidoğan bebekleri için hediye paketleri hazırlanıyor.

Paket içerisinde bez, zıbın, battaniye, emzirme örtüsü, emzik, biberon, çorap, ateş ölçer ve tırnak makası gibi bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin yanı sıra Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın selamı ve dileklerinin yer aldığı mektup bulunuyor.

2014 yılında başlayan proje ile bugüne kadar 34 bin 18 bebek ziyaret edildi.

Projeye, Ümraniye'de ikamet eden ve yenidoğan bebeği olan tüm anneler başvurabiliyor.