Umre Ödüllü Bilgi Yarışması Yapıldı

Ulaş ilçesinde düzenlenen umre ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen bilgi yarışmasına katılan öğrenciler için Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

Törene, Kaymakam Esad Mücahit Eskimez, İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, din görevlileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Eskimez, sınavda birinci olan öğrenciye 2 bin 500 lira, ikinci olan öğrenciye 1500 lira ve üçüncü olan öğrenciye 1000 lira para ödülü verdi.

İlçe genelinde sınava giren 26 öğrenciyi ise 500'er lira para ödülü verildi.