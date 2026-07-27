Ünal Üstel: KKTC'nin Tanınması Gerek! - Son Dakika
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Ünal Üstel: KKTC'nin Tanınması Gerek!

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için BM'nin KKTC'yi tanıması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Kıbrıs'ta kalıcı bir anlaşmanın gerçeklerin kabulüyle mümkün olacağını belirterek, "Sayın (BM Genel Sekreteri Antonio) Guterres, Kıbrıs sorununa çözüm bularak tarihe geçmek istiyorsa, yapması gereken şudur, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplanmalı ve KKTC'yi tanımalıdır." ifadelerini kullandı.

UBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Üstel, KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyaret edecek BM Genel Sekreteri Guterres'e çağrıda bulunarak, Kıbrıs'ta yeni bir sürecin ancak Ada'daki siyasi gerçeklerin kabul edilmesiyle başlayabileceğini dile getirdi.

Üstel açıklamasında, BM Genel Sekreteri Guterres'in KKTC'ye de geleceğine dikkati çekerek, bu ziyaretin, Kıbrıs Türk halkına yıllardır reva görülen haksızlıkların samimiyetle sorgulanmasına vesile olmasını diledi.

Annan Planı Referandumu (2004) ve sonraki süreçte çözüm isteyen Kıbrıs Türk halkına verilen sözlerin tutulmadığı, izolasyonların ağırlaştığı ve KKTC'ye yönelik sistematik ekonomik saldırıların arttığına işaret eden KKTC Başbakanı Üstel, bu durumun başlıca sorumlularının, verdikleri sözleri tutmayan Avrupa Birliği (AB) ve BM olduğunu vurguladı.

BM'nin artık altmış yılı aşkın süredir sonuç üretmeyen federasyon anlayışını terk etmesi gerektiğini dile getiren Üstel, "Ada'daki gerçek açıktır. Kıbrıs'ta iki halk, iki demokrasi ve iki ayrı devlet vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Üstel açıklamasında Kıbrıs'ta kalıcı bir anlaşmanın gerçeklerin kabulüyle mümkün olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Guterres, Kıbrıs sorununa çözüm bularak tarihe geçmek istiyorsa, yapması gereken şudur: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplanmalı ve KKTC'yi tanımalıdır. Kalıcı bir anlaşmanın yolu da, kalıcı bir çözümün yolu da buradan geçmektedir."

Kaynak: AA

Ünal Üstel, Diplomasi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünal Üstel: KKTC'nin Tanınması Gerek! - Son Dakika

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