Ünalan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

12.02.2026 09:29
Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ünalan, AA'nın 2025 Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ünalan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken" fotoğraflarına oy veren Ünalan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunay'a inat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" fotoğrafını tercih etti."

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını tercih eden Ünalan, "Portre"de ise Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" fotoğrafını seçti."

Oylamadaki fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve 6 kategoride beğendiği fotoğraflara oy verdiğini belirten Ünalan, muhabir ve foto muhabirlerine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Hakkari, Güncel, Son Dakika

