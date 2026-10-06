UNESCO, Antalya\'daki COP31\'de eğitimin iklim zirvesinin merkezine alınacağını bildirdi

(ANKARA) - UNESCO, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenecek etkinliklerde eğitimin, İklim Zirvesi'nin merkezine alınacağını, Yeşil Eğitim Ortaklığı (Greening Education Partnership) aracılığıyla COP31 Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapılacağını bildirdi.

UNESCO, COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenecek etkinliklere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 14 Kasım'da gerçekleştirilecek ve "Çocuklar, Gençler, Eğitim ve Beceriler" temalı günde, eğitimin iklim direncinin güçlendirilmesindeki rolünün ele alınacağı, etkinliklerde öğrencilerin iklim eylemine katkı sunabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılması konusuna odaklanılacağı kaydedildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"COP31'in, UNESCO'nun Yeşil Eğitim Ortaklığı girişimi açısından da önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor. 2027'de beşinci yılını dolduracak ortaklık kapsamında ülkeler ve paydaşlar bir araya gelerek iklim eğitiminin geliştirilmesi, eğitim sistemlerinin çevresel açıdan dönüştürülmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim çalışmalarının güçlendirilmesi konularını görüşecek.

Etkinlikte, ortaklığın yeni dönemi olan 'GEP 2.0'nin yapısı ve çalışma alanlarına ilişkin görüşmeler gerçekleştirilecek. Yeni dönemde ülke düzeyindeki uygulamalara ve bölgesel iş birliğine daha fazla ağırlık verilmesi planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile birlikte ortaklığın İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu da başlatılacak. Çalışma grubuyla, özellikle iklim değişikliği eğitimi konusunda veri, kanıt ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, iklim değişikliği eğitimine ilişkin küresel bir gözlem mekanizması olan 'GEP Global Tracker'ın da kullanılması öngörülüyor.

Etkinliklerde ayrıca eğitimin iklim kaynaklı kriz ve acil durumlara yanıt vermedeki rolü ile dayanıklı eğitim sistemlerinin oluşturulması için ihtiyaç duyulan uzun vadeli dönüşüm ele alınacak."

Çocuklar, gençler ve öğretmenlerin de görüşmelerin merkezinde yer alacağı belirtilen açıklamada, iklim değişikliğine yanıt verebilecek ve öğrencileri sürdürülebilir geleceklerin oluşturulmasına hazırlayacak eğitim sistemlerinin geliştirilmesinde bu grupların etkin katılımının önemine dikkati çekildi.

TÜRKİYE, YEŞİL EĞİTİM ORTAKLIĞI'NIN 100'ÜNCÜ ÜLKESİ OLACAK

Türkiye'nin COP31 kapsamında Yeşil Eğitim Ortaklığı'na katılarak ortaklığın 100'üncü ülke üyesi olacağı kaydedilen açıklamada, 2022'de düzenlenen BM Eğitimi Dönüştürme Zirvesi'nde başlatılan ortaklığın, iklim eğitimi alanındaki en geniş küresel ittifaklardan biri haline geldiği ve 100 ülke ile 2 binden fazla kuruluşu bir araya getirdiği belirtildi. Açıklamada, ortaklık kapsamında ülkelerin okullar, müfredatlar, öğretmenlerin gelişimi ve toplumlar düzeyinde eğitim sistemlerini iklim değişikliğine uyumlu hale getirmelerinin desteklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'ın açıklamasına da yer verildi. Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanırken UNESCO'nun Greening Education Partnership girişimine 100'üncü ülke olarak katılmasının önemli bir adım olduğunu belirten Tekin, "Bu, uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz çalışmaları dünyayla paylaşmamıza ve yeni ortaklıklarla bunları geliştirmemize olanak sağlayacak" ifadelerini kullandı.

COP31 kapsamında ortaya konulacak sonuç ve taahhütlerin, "Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim" gündemine de katkı sağlamasının beklendiği ifade edilen açıklamada, bu çalışmaların, UNESCO'nun 13-15 Ocak 2027 tarihlerinde Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenleyeceği Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Dünya Konferansı'na yönelik hazırlıklara da katkı sunacağı belirtildi.