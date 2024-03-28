UNESCO Faaliyet Raporlarında Gazze Yer Alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UNESCO Faaliyet Raporlarında Gazze Yer Alacak

Türkiye'nin girişimiyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), bundan sonra faaliyet raporlarında Gazze'ye yer verecek. Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, 219. Yürütme Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantının verimli geçtiğini ve uzlaşı ile birçok konunun çözülebileceğini belirtti. Aybet, şeffaflık ve zamanında belge paylaşımının önemine vurgu yaparak, tartışmaların sağlıklı bir şekilde yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, UNESCO'nun Gazze'ye yönelik Eylem Planı'nı memnuniyetle karşıladıklarını ve Gazze'deki faaliyetlerin raporlanacağı C5 raporunu desteklediklerini belirtti. Aybet, uluslararası kurumlara duyulan güvenin azaldığı bir dönemde, kurumların değişmekten korkmaması gerektiğini vurguladı.

28.03.2024 01:21  Güncelleme: 01:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin girişimiyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) bundan sonraki faaliyet raporlarında Gazze de yer alacak.

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, UNESCO 219. Yürütme Kurulu Toplantısının son gününde yaptığı konuşmada, toplantının yoğun ve verimli geçtiğini söyledi.

Bu oturumun uzlaşı ile birçok şeyin yapılabileceğini gösterdiğine dikkati çeken Aybet, "Her şeyde anlaşmamız imkansız olsa da biraz anlayış ve beceri ile kabul edilebilir bulduğumuz noktalar konusunda anlaşmaya varabiliriz ve bu kurumu ne kadar ileri götürebileceğimize karar verebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Aybet, bunun için şeffaflığın ve oturum kapsamında gerekli belgelerin zamanında paylaşılmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, böylelikle sağlıklı tartışma yapılabileceğine işaret etti.

Büyükelçi Aybet, "Tartışmaktan çekinmemeliyiz. Tartışma sağlıklıdır, birbirimizin hassasiyetlerinden haberdar olmamızı sağlar, bizi UNESCO olarak güçlü kılan şey budur." görüşünü paylaştı.

UNESCO'nun Gazze'ye yönelik Eylem Planı'nı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aybet, Gazze ile ilgili UNESCO taslağının sunuluş biçiminden memnun olmadığını ifade etti.

Aybet, gündemdeki konuların, kurul başlamadan önce üye devletlerle paylaşılması ve tartışılması gerektiğini, böylelikle uzlaşı kurmanın kolaylaşacağını kaydetti.

Gülnur Aybet, "UNESCO'nun bir sonraki iki senelik icra ettiği faaliyetlerini aktardığı C5 raporunda Gazze'deki faaliyetleri de dahil olmak üzere çatışma durumlarındaki tüm faaliyetlerini raporlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Aybet, tüm Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin, küresel ölçekte dehşet verici bir savaşın küllerinden doğduğunu, insanlık suçları işlendiğini ve bu nedenle "bir daha asla" amacıyla bu kurumların oluşturulduğunu anlattı.

Ancak o günden bugüne kadar defalarca savaşlar ve insanlık suçlarının tekrarlandığını kaydeden Aybet, Bosna Hersek'teki savaştan 30 yıl sonra savunmasız insanların yine öldüğünü vurguladı.

İlkelerin, uluslararası kurumların yetki alanlarının temelini oluşturduğunu vurgulayan Aybet, "Öğretecek çocuk kalmadığında, bize neler olduğunu söyleyecek gazeteci kalmadığında, yeniden inşa edilecek veya yeniden yapılandırılacak bir şey kalmadığında, o zaman, görev tanımımız anlamsız hale gelir." değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası kurumlara güven azalıyor

Aybet, meslektaşlarına, görev tanımlarının UNESCO'nun isminde yer alan konulardan daha fazla olduğunu ifade ederek, "Görev tanımımız aynı zamanda BM sisteminin dayandığı prensipleri de içerir." dedi.

Uluslararası kurumlara duyulan güvenin azaldığı bir dönemde, bu güveni tekrar inşa etmekle görevli olduklarını ifade eden Aybet, "Hukukun üstünlüğüne dayalı uluslararası bir sistem sadece bazıları için değil herkes içindir. Kurumlar, meşruiyetlerini korumak istiyorlarsa herkesi kapsayıcı olmak zorundadırlar." ifadelerini kullandı.

Aybet, kurumların değişmekten korkmaması gerektiğinin altını çizdi.

Büyükelçi Aybet, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, 219. Yürütme Kurulu Toplantısı kapsamında, UNESCO'nun bir yıllık faaliyetlerinin sunulduğu raporda Gazze'deki çalışmalara yer verilmemesine dikkati çektiklerini kaydetti.

Aybet, Türkiye'nin girişimiyle UNESCO'nun faaliyet raporlarına bundan sonra Gazze'nin ekleneceğini belirtti.

Türkiye'nin girişimiyle ayrıca bu toplantıda, kutsal kitaplara karşı işlenen suçları uluslararası hukukun ihlali kapsamında sayan BM Genel Kurul kararı, UNESCO'nun ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçlarına ilişkin kararına eklenmişti.

Kaynak: AA

Gülnur Aybet, Türkiye, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNESCO Faaliyet Raporlarında Gazze Yer Alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Tolga Gül'ün vefatı için başsağlığı diledi
    01:57 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Tolga Gül'ün vefatı için başsağlığı diledi

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Artvin-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden gazeteci Tolga Gül'e Allah'tan rahmet diledi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gül'e başsağlığı dileklerini iletti ve kazada yaralanan TRT Haber muhabiri Fatih Tüysüz'e acil şifalar temenni etti.

  • Beşiktaş'ta hatalı 'U' dönüşü yapan araca motosiklet böyle çarptı: 1 ağır yaralı
    01:52 Beşiktaş'ta hatalı 'U' dönüşü yapan araca motosiklet böyle çarptı: 1 ağır yaralı

    Beşiktaş'ta yasak yerden 'U' dönüşü yapan hafif ticari araca motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu ağır yaralanırken, aracın sürücüsü A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Bursa'da genç kızların kavgası kamerada
    01:41 Bursa'da genç kızların kavgası kamerada

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi'nde 2 genç kız arasında çıkan kavga amatör kamera tarafından kaydedildi. Kavgaya saça saça baş başa giren genç kızlar, çevredeki vatandaşlar tarafından ayırıldı. Kavga eden kızlar olay yerinden uzaklaştı.

  • Hakkari Yüksekova'da 2.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
    01:41 Hakkari Yüksekova'da 2.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede aylardır sık sık depremler yaşanırken, yer bilimcileri Hakkari'de 7 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem beklentisinde bulunuyor. AFAD verilerine göre, deprem saat 20.22'de merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca köyünde gerçekleşti ve can ve mal kaybı yaşanmadı.

  • Murat Kurum, İstanbul'un geleceğini konuştu
    01:37 Murat Kurum, İstanbul'un geleceğini konuştu

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Esenyurt Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir programda İstanbul'un geleceği hakkında konuştu. Kurum, trafik sorununu çözeceklerini ve İstanbul'u kaderine terk etmeyeceklerini söyledi. Ayrıca, istişare geleneğine uygun bir şekilde hizmet edeceklerini ve milletin yanında olacaklarını vurguladı.

  • Bingöl'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
    01:37 Bingöl'de 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

    Bingöl merkezde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, Genç Caddesi Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Bingöl'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı
    01:33 Bingöl'de trafik kazası: 4 kişi yaralandı

    Bingöl merkezde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


00:27 İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan canlı yayında Yeniden Refah’a zeytin dalı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan canlı yayında Yeniden Refah'a zeytin dalı
23:49 Teröristin Türkiye’ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa’da havalimanı bastı Teröristin Türkiye'ye iadesini engellemeye çalışan PKK yandaşları, Fransa'da havalimanı bastı
22:18 Yeniden Refah Partisi Ankara İl Yönetimi AK Parti’ye mi katıldı İşte meselenin aslı Yeniden Refah Partisi Ankara İl Yönetimi AK Parti'ye mi katıldı? İşte meselenin aslı
21:12 CHP lideri Özel’den, Sarıyer Belediye Başkanı’na çağrı: Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen çekilirsin CHP lideri Özel'den, Sarıyer Belediye Başkanı'na çağrı: Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen çekilirsin
20:52 Cübbeli Ahmet Hoca’nın verdiği süre dolmadan İsmailağa Cemaati ipleri kopardı Cübbeli Ahmet Hoca'nın verdiği süre dolmadan İsmailağa Cemaati ipleri kopardı
00:06 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Seni kim şampiyon yapmıyor, bana isim ver
21:30 Aziz Yıldırım, 2 Nisan’daki Olağanüstü Genel Kurul’a katılmayacak Aziz Yıldırım, 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul'a katılmayacak
20:06 Partisinin seçimi kaybetmesini mi istiyor Kılıçdaroğlu, asılan pankartlarla ilgili sessizliğini bozdu Partisinin seçimi kaybetmesini mi istiyor? Kılıçdaroğlu, asılan pankartlarla ilgili sessizliğini bozdu
19:24 Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı Galatasaray, Fatih Portakal hakkında işlem başlattı
18:53 CHP’nin kalesi İzmir’de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP’li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı CHP'nin kalesi İzmir'de AK Parti adayı Hamza Dağ, TKP'li gencin sözleri karşısında şaşkınlık yaşadı
18:48 Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir Ali Koç: Ligden çekilmek için onay aldık, başka lig olabilir
17:38 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Batman mitinginde Kürtçe konuştu
17:24 Olaylı maçtan ses seda çıkmadı PFDK sevkleri açıklandı Olaylı maçtan ses seda çıkmadı! PFDK sevkleri açıklandı
17:18 Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı Çakarlı araçla şov yapan muhtar adayı için gereken yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 02:09:29. #1.13#
SON DAKİKA: UNESCO Faaliyet Raporlarında Gazze Yer Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement