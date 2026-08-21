UNESCO, Lübnan\'a Destek Sağlayacak

BEYRUT, 21 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Halid el-Anani, Lübnan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Lübnan'ı desteklemeyi sürdüreceklerini belirten El-Anani, ülkedeki acil eğitim müdahalesi ve iyileştirme çalışmaları için yardım hedeflerini 1,8 milyon ABD dolarına çıkardıklarını duyurdu.

UNESCO tarafından perşembe günü yapılan açıklamaya göre söz konusu ek yardım, Lübnan'da ulusal eğitim planlamasını güçlendirmek ve daha dayanıklı bir eğitim sistemi inşa etmek amacıyla Küresel Eğitim Ortaklığı tarafından sağlanan 1 milyon ABD doları tutarındaki hibeyi de kapsıyor.

El-Anani, resmi ziyaret kapsamında Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Nevvaf Selam, Kültür Bakanı Gassan Selame ve diğer hükümet yetkilileriyle bir araya geldi.

El-Anani, yakın zamanda UNESCO'nun Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alınan Lübnan'ın güneyindeki antik Fenike kenti Sur'u da ziyaret etti. El-Anani, antik kentte hasar tespiti, acil güçlendirme ve arkeolojik kalıntıların korunması amacıyla Miras Acil Durum Fonu'ndan 100.000 dolar tahsis edildiğini açıkladı.

Ziyaret kapsamında ayrıca, Lübnan hükümetiyle 2029 yılına kadar işbirliğinin güçlendirilmesini öngören bir mutabakat zaptı da imzalandı.