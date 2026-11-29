Fransa'nın başkenti Paris'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) merkezinde sahne alan Filistinli sanatçı Salwa Jaradat, müzik ve kültür dahil farklı alanlarda Filistinlilerin kendilerini ifade edebilmelerinin önemli olduğunu belirtti.

"29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla Paris'te UNESCO merkezinde 27 Kasım'da kültür gecesi düzenlendi.

Filistin'in UNESCO Daimi Temsilciliğinin düzenlediği etkinlikte, Filistinli sanatçı Jaradat sahne aldı.

Jaradat'ın "Vatanım" ve "Ruh" başlıklı çok sayıda Arapça eser seslendirdiği etkinlikte, Kofiyetna grubu, geleneksel Filistin halk dansı dabke yaptı.

Filistin kültürünün yaşatıldığı etkinliğe birçok davetli, geleneksel Filistin nakış sanatı tatreez motifli kıyafetler ve kefiyelerle katıldı.

Filistin'in UNESCO Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Kays Kassabri etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistin halkının topraklarından koparılmaya ve zorla yerinden edilmeye çalışıldığını söyledi.

Kassabri, Filistin'i tanımlamak için "İzlerini silmeye, zenginliklerine el koymaya, zeytin ağaçlarını kökünden sökmeye ve yüzyıllar boyunca halkının kimliğini yoğurmuş olan kültürünün susturulmaya çalışıldığı topraklar." ifadesini kullandı.

Filistin halkıyla dayanışma içinde olmanın vicdani bir mesele olduğunu vurgulayan Kassabri, Filistin'in yüzyılları aşan bir kültüre sahip olan bir "hafıza diyarı" olduğunu dile getirdi.

" Gazze'deki yıkımın boyutu eşi benzeri görülmemiş bir durumda"

UNESCO Genel Direktörü Yardımcısı Asa Regner, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da yıkımlar ve kısıtlamaların eğitimi, günlük yaşamı ve bilgiye erişimi sekteye uğratmaya devam ettiğini belirterek, "Gazze'deki yıkımın boyutu eşi benzeri görülmemiş bir durumda." dedi.

Regner, Gazze'de eğitim kurumlarının yüzde 95'inden fazlasının onarılması veya yeniden inşa edilmesi gerektiğini kaydederek, "Bu durum, toparlanma süreci için hayati önem taşıyacak öğretmenlerin, doktorların ve mühendislerin eğitimini tehdit etmekte." ifadesini kullandı.

Filistin halkının kimliğini ve tarihini taşıyan kültürel mirasının büyük bir tehdit altında olduğunu vurgulayan Regner, UNESCO'nun Gazze'de 164 kültür alanının zarar gördüğünü tespit ettiğini aktardı.

"Filistin, bir medeniyet diyarıdır"

Cibuti'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ayeid Yahya, Filistin halkının son derece ağır acılar çekmeye devam ettiğini belirterek, "Yıkımlara, yerinden edilmelere ve darlıklara rağmen bu halk, topraklarına ve kimliğine bağlı kalmayı sürdürüyor." dedi.

Yahya, Filistin halkının özgür ve haysiyetli bir şekilde egemen bir devletin bünyesinde yaşama hakkı olduğunu vurgulayarak, "İşgal altındaki Filistin topraklarında ve özellikle Gazze Şeridi'ndeki durum, tüm insanlığın vicdanına seslenmekte." ifadesini kullandı.

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle Filistinlilere "Yalnız değilsiniz" mesajını ilettiklerini söyleyen Yahya, "Filistin, bir medeniyet diyarıdır." ifadesini kullandı.

Tunus'un UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Dhia Khaled, bölgede barışın yalnızca uluslararası toplumun yardımıyla sağlanabileceğine dikkati çekerek, "Filistinliler de tıpkı diğer insanlar gibi özgürlük, haysiyet, güven ve refah içinde yaşamalı." diye konuştu.

Khaled, Filistinli şair Mahmud Derviş'in kaleme aldığı "Bu dünyada hayatta kalmayı hak eden şeyler var" dizesini hatırlatarak, kalıcı ve adil bir barışın sağlanması için Filistin halkının meşru haklarının desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"Kendimizi ifade etmemiz için seslerin olması daima önemli"

Sanatçı Jaradat, etkinlik sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinliler için müzikte, kültürde veya başka türlerde kendimizi ifade etmemiz için seslerin olması daima önemli." ifadesini kullandı.

Filistinlilerin diğer insanlara anlatacak güçlü bir kültüre, hikayelere ve arşivlere sahip olduğunu kaydeden Jaradat, "Şarkı söylediğimde yalnızca geleneksel repertuvarı değil, ayrıca Filistinli bestecilerin Filistin eserlerini temsil ediyorum. Bu, Filistin'i her yönüyle ve tüm yüzleriyle temsil etmek için çok önemli." diye konuştu.

Jaradat, etkinlikte ayrıca kendi albümünden 2 eseri de seslendirdiğini kaydederek, izleyicinin olumlu karşılık vermesinin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirtti.

"Filistin'in tüm mirasını öne çıkarmak önemli" yorumu

Etkinliğe katılan Lübnanlı ve Faslı mimar Yasmine İraqi, "Filistin'in tüm mirasını ve birikimini öne çıkarmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İraqi, Jaradat'ın seslendirdiği eserlerdeki sözlerden çok etkilendiğini belirterek, Jaradat'ın Filistinli şair Derviş'in şiirlerini de yorumladığını kaydetti.

"Kültür sayesinde bir millet varlığını sürdürüyor"

Seyircilerden Fas asıllı İspanyol öğretmen Wissal Hallouss da seslendirilen şarkıların kendisini duygulandırdığını belirterek, daima dabke performansı görmeyi hayal ettiğini dile getirdi.

Hallouss, "Filistin'de barışın sağlanmasını ve (Filistinlilerin) kendi topraklarına kavuşabilmelerini umuyoruz." diyerek Gazze'deki soykırımın sona ermesini istediğini söyledi.

"Kültür sayesinde bir millet varlığını sürdürüyor." diyen Hallouss, kültür kalmadığında ülkelerin yok olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Kültür, yalnızca hüznü değil neşeyi de bulabileceğiniz bir yer"

Etkinliğe katılan Polonyalı öğrenci Karolina Osica, konserin kendisini son derece duygulandırdığını söyledi.

"Zor zamanlarda kültür, yalnızca hüznü değil neşeyi de bulabileceğiniz bir yer." diyen Osica, müziğin sınırları aşarak insanları birbirine bağlayabilme gücü olduğuna dikkat çekti.

Seyircilerden Avustralyalı öğrenci Nicolas Lourenco, konserin muhteşem olduğunu aktararak, "Halk için ne ifade ettiğini anlamak için geleneksel Filistin dansını görmek çok önemli." dedi.

Lourenco, Gazze'de yaşananların "korkunç" olduğunu belirterek, bölgedeki soykırım girişimine karşı gelecek nesiller için kültürün muhafaza edilmesinin önemli olduğunu söyledi.