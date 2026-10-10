ÜniAK\'ın Sıfır 7 Fest\'i, dron gösterisi ve Burak Yeter konseriyle sona erdi.

Akdeniz Üniversitesi Akil Öğrenciler Topluluğu (ÜniAK) tarafından, öğrencileri sosyal ve kültürel etkinliklerde buluşturmak için düzenlenen "Sıfır 7 Fest" dron gösterisi ve konser ile sona erdi.

Akdeniz Üniversitesi Zeki Budak Sahasında gerçekleştirilen festivalin kapanış programına AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş de katıldı.

İbiş, burada yaptığı açıklamada, renkli görüntülere sahne olan festivalin coşkulu bir kalabalığa ev sahipliği yaptığını belirtti.

İbiş, "Bugün tüm siyasi görüşlerimizden bağımsız, her siyasi görüşten arkadaşlarımızla sadece eğlenmek için buradayız. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Dron gösterisi de yapılan program, DJ Burak Yeter konseriyle sona erdi.