UNICEF: Refah'taki 600 bin çocuğun güvenli hiçbir yeri yok - Son Dakika
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UNICEF: Refah'taki 600 bin çocuğun güvenli hiçbir yeri yok

UNICEF: Refah\'taki 600 bin çocuğun güvenli hiçbir yeri yok

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Refah'taki 600 bin çocuğun gidecek güvenli hiçbir yeri olmadığını belirterek, zorla yerinden etme ve saldırıya karşı uyardı. UNICEF, İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yüz binlerce çocuğun yaralı, hasta, yetersiz beslenmiş, travmatize olmuş ve engelli bir şekilde yaşamlarını sürdürdüğüne işaret edilerek, 'UNICEF çocukların zorla yerinden edilmemesi ve temel altyapının korunması çağrısında bulunuyor.' ifadesi kullanıldı.

06.05.2024 16:29
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NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Refah'taki 600 bin çocuğun gidecek güvenli hiçbir yeri olmadığını belirterek, zorla yerinden etme ve saldırıya karşı uyardı.

UNICEF, İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yüz binlerce çocuğun yaralı, hasta, yetersiz beslenmiş, travmatize olmuş ve engelli bir şekilde yaşamlarını sürdürdüğüne işaret edilerek, "UNICEF çocukların zorla yerinden edilmemesi ve temel altyapının korunması çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de insani durum kötüleşirken Refah'a yönelik askeri bir saldırının 600 bin çocuk için korkunç sonuçları olacağı uyarısı yapılan açıklamada, çocuk sayısının bölgede çok yoğun olduğu belirtildi.

"Refah'ta 600 bin çocuğun gidecek güvenli hiçbir yeri yok." vurgusunun yapıldığı açıklamada, bölgeye 1,2 milyon kişinin sığındığına dikkat çekildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, "Refah artık Gazze'de gidecek güvenli yeri olmayan çocukların şehri. Eğer büyük çaplı askeri operasyon başlarsa, halihazırda fiziksel ve zihinsel olarak zor durumda olan çocuklar sadece şiddet değil, kaos ve panikten de etkilenecek." uyarısını yaptı.

Bazı çocukların birkaç kez yerinden edildiğini, evleri ve ailelerini kaybettiğini kaydeden Russell, "Çocukların korunması şart." mesajını verdi.

Açıklamada, son verilere göre 2 yaş altında 78 bin, 5 yaş altında ise 175 bin çocuk bulunduğu, 2 yaş altındaki çocukların 8 bininin akut derecede gıdasızlıka mücadele ettiği, 65 bin çocuğun engelli olduğu belirtilerek, tüm çocukların psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Çocuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNICEF: Refah'taki 600 bin çocuğun güvenli hiçbir yeri yok - Son Dakika

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