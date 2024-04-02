UNICEF Sözcüsü: İsrail'in saldırısında WCK çalışanlarının öldürülmesi büyük bir kayıp

Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesini "çok büyük bir kayıp" olarak değerlendirdi.

Elder, X sosyal medya platformundan, WCK çalışanlarının öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Bu çok büyük bir kayıp." ifadesini kullanan Elder, geçen hafta Gazze'deki WCK ekibini ziyaret ettiklerini bildirdi.

WCK çalışanlarının sürekli devam eden ve hayat kurtaran çalışmalarının, bu "acımasız" savaşta pek çok kişi için hayati öneme sahip olduğunu belirten Elder, bu kişilerin ölümlerinin "anlamsız bir trajedi" olduğunu vurguladı.

Elder, bu olayın, Gazze'deki sivillerin ve yardım çalışanlarının her gün karşı karşıya kaldığı günlük tehditlerin bir başka "acımasız hatırlatıcısı" olduğunu da kaydetti.

WCK, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğünü bildirmişti.