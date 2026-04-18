UNICEF'ten İsrail'e Tepki: Soruşturma İstendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UNICEF'ten İsrail'e Tepki: Soruşturma İstendi

18.04.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNICEF, Gazze'de iki kamyon şoförünün ölümüne rağmen İsrail'den derhal soruşturma talep etti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde temiz su sağlamakla görevli iki kamyon şoförünün İsrail'in saldırısında öldürülmesine tepki göstererek derhal soruşturulmasını istedi.

UNICEF'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Mansura su dolum noktasında dün İsrail'in saldırısı sonucu iki kamyon şoförünün hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığı anımsatıldı.

UNICEF'in Gazze Şeridi'ndeki ailelere temiz su ulaştırmakla görevli bu kişilerin öldürülmesi nedeniyle öfkeli olduğu belirtilen açıklamada, İsrailli yetkililere saldırıyı derhal soruşturmaları için çağrı yapıldı.

Açıklamada, insani yardım çalışanları ve kritik su tesisleri de dahil olmak üzere sivil altyapının hedef alınmaması gerektiği vurgulandı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Filistin makamlarının verilerine göre İsrail ordusu, 10 Ekim'den bu yana Gazze'de 2 bin 400'den fazla kez ateşkes ihlalinde bulundu.

İsrail'in ateşkese rağmen saldırıları nedeniyle 10 Ekim'den bu yana en az 312'sini kadın, çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 765'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNICEF'ten İsrail'e Tepki: Soruşturma İstendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşk acısından sokaklara düştü Rıza Tamer’in kimsesizler evinden şöhrete çıkan hayatı Aşk acısından sokaklara düştü! Rıza Tamer'in kimsesizler evinden şöhrete çıkan hayatı
Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu Mide bulandıran olay: Ağıla giren kişiyi kameradan izleyip gördükleri karşısında şoke oldu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı

10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
09:16
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad’da yapılacak
ABD ile İran arasındaki yeni müzakereler pazartesi günü İslamabad'da yapılacak
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
08:27
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı
08:04
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 11:14:47. #7.13#
SON DAKİKA: UNICEF'ten İsrail'e Tepki: Soruşturma İstendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.