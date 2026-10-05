UniCredit'in Rusya iştirakine satış ve yeniden yapılandırma onayı Putin'den geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UniCredit'in Rusya iştirakine satış ve yeniden yapılandırma onayı Putin'den geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, UniCredit'in Rusya'daki iştirakinin yeniden yapılandırılması ve yeni birimin satışına onay verdi. İzin, Rusya'nın dost olmayan ülkelerden varlık devri kısıtlamaları kapsamında verildi; UniCredit mayısta BAE'den özel yatırımcıya satış için bağlayıcı olmayan anlaşma yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya merkezli UniCredit'in Rusya'daki iştirakinin yeniden yapılandırılması ve oluşturulacak yeni birimin satışına onay verdi.

Rus hükümetinin internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, UniCredit'in Rusya'daki varlıklarının yeniden yapılandırılması ve yeni kurulacak birimin satışı için gerekli izin sağlandı.

Söz konusu işlem, Rusya'nın "dost olmayan" ülkelerden yatırımcılara ait varlıkların devrine yönelik kısıtlamaları kapsamında devlet başkanının onayını gerektiriyordu.

UniCredit, mayısta yaptığı açıklamada, Rusya'daki bankasının bir bölümünü Birleşik Arap Emirlikleri'nden "özel bir yatırımcıya" satmak üzere bağlayıcı olmayan anlaşmaya vardığını bildirmişti.

İtalyan UniCredit, Avusturya merkezli Raiffeisen ve Macaristan merkezli OTP ile birlikte Rusya'da faaliyetlerini sürdüren en büyük Batılı bankalar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
Birleşik Arap EmirlikleriVladimir PutinEkonomiGüncelRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor 18 saatte dikkat çeken tablo 3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa... Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu’na Bahçeli’den destek: Yalnız değilsin İstifaya davet edilen Hacıosmanoğlu'na Bahçeli'den destek: Yalnız değilsin
Nereden nereye Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı’nda böyle görüntülendi Nereden nereye! Bir dönem çoğu kişinin özendiği isim Nişantaşı'nda böyle görüntülendi
20:34
İtalya-Türkiye karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu
İtalya-Türkiye karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu
19:46
ABD, Mısır, Kuveyt ve BAE’ye 2,27 milyar dolarlık silah satışını onayladı
ABD, Mısır, Kuveyt ve BAE'ye 2,27 milyar dolarlık silah satışını onayladı
19:34
Ankara Çankaya’da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
19:18
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
18:51
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
18:00
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 20:36:58. #7.13#
SON DAKİKA: UniCredit'in Rusya iştirakine satış ve yeniden yapılandırma onayı Putin'den geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei