ÜNİDES Başvuru Sonuçları Açıklandı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, 2024-2025 yılı 2. dönem başvuru sonuçları açıklandı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre TÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 5 öğrenci topluluğu, hazırladıkları projelerle destek almaya hak kazandı.

Gençlerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen ÜNİDES Programı çerçevesinde, Trakya Üniversitesinin başarılı toplulukları dikkat çekti. Destek alan projeler arasında bilim, sanat, spor ve girişimcilik gibi farklı alanlarda hazırlanan çalışmalar yer alıyor.

Bilimsel Araştırmalar Topluluğu (International Balkan Medical Congress - Bilim ve Teknoloji)), Anadolu Gençlik Topluluğu (Edirne Pedalları - Spor ve Sağlıklı Yaşam), Genç Kızılay Topluluğu (Gönüllü Gücü, Liderlik Yolculuğu - Kişisel ve Sosyal Gelişim), Müzik Topluluğu (Makamlar ve Sağlık Üstündeki Etkileri - Güzel Sanatlar), Girişimcilik Topluluğu (Gençlik İşle Yükseliyor - Mesleki Gelişim) projeleri destek almaya hak kazandı.