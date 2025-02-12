ÜNİDES Projesi\'ne 41 Milyon Lira Destek

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı'nın (ÜNİDES) 2. döneminde 701 projeye 41 milyon 441 bin 657 lira bütçe tahsis edildiği bilgisini verdi.

Bak, bakanlıktaki konferans salonunda düzenlenen ÜNİDES 2. Dönem Öğrenci Topluluk Temsilcileri Buluşması'na katıldı.

Bakan Bak, yaptığı konuşmada, ÜNİDES Projesi'nin üniversite öğrenci kulüpleri arasında büyük ilgi görmesinden memnun olduklarını belirterek "Bu döneme baktığımızda 80 ilden 362 ulusal, 636 yerel olmak üzere toplamda 998 proje başvurusu yapılmış. Yapılan değerlendirme sonucunda 182 ulusal, 519 yerel olmak üzere toplam 701 projeye 41 milyon 441 bin 657 lira bütçe tahsis edilmiş. Gençlere tavsiyelerimin başında sivil toplum kuruluşlarında yer almaları, toplumsal sorunları çözmek için kurulan yapıların içinde bulunmaları geliyor." dedi.

Tarım ve yapay zekanın stratejik alanlar olduğunu, bu konulardaki çalışmaları desteklediklerini dile getiren Bak, "Gençlerin üniversite eğitimleri dışında kendilerini sorumlu hissetikleri alanlarda çalışmaları ve farkındalık yaratmaları önemli. Üniversitelerde 522 gençlik merkezimiz var. Bunların amacı gençlerin, bakanlığın faaliyetlerini ve yapmak istediklerini sizlerle paylaşması ya da sizlerin yapmak istediklerini bize ulaştırarak o noktada destek verilmesini sağlaması. Ülke olarak en büyük gücümüz gençlerimiz. Sizlerin enerjisi, sinerjisi ve yetişmiş insan gücüne güveniyoruz. Bu yapıların bir diğer önemi de öz güven kazandırması. Artık Türkiye, masanın kenarında duran bir ülke değil. Masada yer alan, fikirlerini ortaya koyan, teknolojik atılımlar yapan ve güçlü gençliğiyle söz sahibi olan bir ülke. Çok daha büyük şeyler başaracak bu ülke. Bu yolu açmak çok önemli. İnanıyoruz ki mühendislerimiz, doktorlarımız, akademisyenlerimiz çok daha güzel şeyler yapacaklar." ifadelerini kullandı.

"Bu topluluklarla beraber ciddi bir öz güven kazanacağınıza inanıyoruz"

Bak, Türkiye'nin savunma sanayinde büyük mesafe katettiğinden bahsederek "Yüzde 20'ler civarı biz üretiyorduk, yüzde 80 dışa bağımlıydık. Şimdi tam tersi, yüzde 80'nin üstünde biz üretiyoruz. İnsansız hava araçları konusunda çok önemli yerlerdeyiz. Kendi uçağımızla, uzay teknolojimizle... Bunlar, bu ülkedenin sinerjisi, enerjisi ve sizlerin sağladığı şeyler. Üniversiteli gençlerimizin, bu topluluklarla beraber ciddi bir öz güven kazanacağını, toplumla daha iyi kaynaşacağını, bu projelerin gelecekleri için önemli bir deneyim olacağını, hayallerinin peşinden koşacaklarını ve topluma faydalı işler yapacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.

Gönüllülüğün önemine de değinen Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gönüllülükle ilgili çalışmalarımıza katılmanızı istiyoruz. Şöyle bir hesap yaptım; 212 üniversite var. Her üniversiteden yaklaşık 2000 gencimizi gönüllü yapabilsek müthiş bir güç oluruz. Bakın 6 Şubat'ta sahada olan gençler vardı. Gençlik merkezleri, Aile Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarından gençler vardı. Bu afeti, hep beraber ülkenin gençleri, insanları, sivil toplum kuruluşlarıyla aştık. Dolayısıyla projelere devam. Ülkeyi sevmenizi, bu vatan için düşünmenizi ve çalışmanızı istiyoruz."

Programda Erzurum Atatürk Üniversitesi İyiliğin Geleceği Kulübünün temsilcisi Amine Erdoğan, "Yapay Zeka ve Ötesi", Bingöl Üniversitesi Tarım Topluluğu'nun temsilcisi Batuhan Özbey ise "Genç Tarım Seferberliği" projesini anlattı.

Bakan Bak, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.