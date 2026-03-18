UNIFIL'den Lübnan-İsrail Sınırında Çatışma Uyarısı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan-İsrail sınırında yaşanan son gelişmelerin "ciddi endişe verici" olduğunu belirterek, taraflara derhal çatışmaları durdurma çağrısında bulundu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde yaşanan şiddetli tırmanışın sınır hattındaki durumu daha da kötüleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "yoğun karşılıklı ateş, artan hava ve kara faaliyetleri ile İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki artan varlığının büyük endişe yaratan gelişmeler olduğu" vurgulandı.

Tüm taraflara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararına bağlı kalma ve çatışmaları tamamen durdurma çağrısı yapıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 968 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 432 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.