UNIFIL, İsrail'e Sivillere Ateş Açmayın Çağrısı Yaptı

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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), ateşkes anlaşması gereği Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusuna "sivillere ateş açmaktan kaçınması" çağrısında bulundu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL güçlerinin bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek üzere konuşlandığı bildirildi.

Lübnan'ın güneyindeki durumun "daha kötüye gitmesinin önlenmesi gerektiği" belirtilen açıklamada, bölgeye dönmek isteyen Lübnanlıların idaresinin "UNIFIL güçlerinin yetki alanında olmadığı" kaydedildi.

"İsrail ordusu, Lübnan topraklarındaki sivillere ateş açmaktan kaçınmalıdır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Lübnan ordusuna da "gerilimin artmasını önleme" çağrısı yapıldı.

Ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinden çekilmeyen İsrail ordusu, bu sabah ülkenin güneyindeki bölgelere geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün ülkenin güneyinde Lübnan vatandaşları ve askerlerine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 83 kişinin yaralandığı bildirmişti.

İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.