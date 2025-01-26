UNIFIL, İsrail'e Sivillere Ateş Açmayın Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UNIFIL, İsrail'e Sivillere Ateş Açmayın Çağrısı Yaptı

UNIFIL, İsrail ordusunu Lübnan'da sivillere ateş açmamaları konusunda uyardı, gerilim tırmanıyor.

26.01.2025 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), ateşkes anlaşması gereği Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken İsrail ordusuna "sivillere ateş açmaktan kaçınması" çağrısında bulundu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL güçlerinin bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek üzere konuşlandığı bildirildi.

Lübnan'ın güneyindeki durumun "daha kötüye gitmesinin önlenmesi gerektiği" belirtilen açıklamada, bölgeye dönmek isteyen Lübnanlıların idaresinin "UNIFIL güçlerinin yetki alanında olmadığı" kaydedildi.

"İsrail ordusu, Lübnan topraklarındaki sivillere ateş açmaktan kaçınmalıdır." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Lübnan ordusuna da "gerilimin artmasını önleme" çağrısı yapıldı.

Ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinden çekilmeyen İsrail ordusu, bu sabah ülkenin güneyindeki bölgelere geçmeye çalışan Lübnanlılara ateş açmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün ülkenin güneyinde Lübnan vatandaşları ve askerlerine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 83 kişinin yaralandığı bildirmişti.

İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, 26 Ocak Pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNIFIL, İsrail'e Sivillere Ateş Açmayın Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
07:32 İrfan Can’dan “Göztepe’ye karşı ne hissediyorsun“ sorusuna olay cevap İrfan Can'dan "Göztepe'ye karşı ne hissediyorsun?" sorusuna olay cevap
07:25 Halit Ergül’in diğer oteli Gazelle Resort SPA’ya gece yarısı operasyonu Halit Ergül'in diğer oteli Gazelle Resort SPA'ya gece yarısı operasyonu
07:03 Türkiye’den Suriye’deki silahlı gruplara mesaj Türkiye'den Suriye'deki silahlı gruplara mesaj
06:39 Trump’tan tüm dış yardımları durdurma kararı Trump'tan tüm dış yardımları durdurma kararı
05:52 E-5’te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti E-5'te feci kaza: Genç kadın hayatını kaybetti
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 18:14:40. #1.11#
SON DAKİKA: UNIFIL, İsrail'e Sivillere Ateş Açmayın Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.