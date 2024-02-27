UNIFIL: İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetleniyor - Son Dakika
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UNIFIL: İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetleniyor

UNIFIL: İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetleniyor

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasındaki çatışmaların şiddetlenerek yayıldığı uyarısında bulundu. UNIFIL, İsrail güçleri ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmaların bölgedeki evlere ve altyapıya zarar verdiğine işaret ederek, tansiyonun düşürülmesi ve güvenlik ile istikrarın yeniden sağlanması için diplomatik çözüme çağrı yaptı.

27.02.2024 14:51  Güncelleme: 14:53
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Birlemiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasındaki çatışmaların şiddetlenerek yayıldığı uyarısında bulundu.

UNIFIL, X sosyal medya platformundan, İsrail güçleri ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Çok sayıda kişinin ölümüne neden olan çatışmaların bölgedeki evlere ve altyapıya zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, "Çatışmalar Mavi Hat'tın (İsrail-Lübnan sınırı) her iki yakasındaki on binlerce sivilin hayatını etkileyip, yaşamlarını tehlikeye atıyor. Saldırıların şiddetlenerek yayıldığını görüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

UNIFIL'in son günlerde çatışma tarafları ile tansiyonun düşürülmesi ve tehlikeli yanlış anlamaların önlenmesi için temas halinde olduğuna yer verilen açıklamada, "Son gelişmeler, siyasi çözümü riske atma potansiyeline sahip." denildi.

Açıklamada taraflara, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve güvenlik ile istikrarın yeniden sağlanmasının önünü açacak diplomatik çözüme yer açmaları çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 43 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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