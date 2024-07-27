UNIFIL, İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilimi düşürmek için temas halinde

Güncel

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems'teki saldırının ardından İsrail ve Hizbullah arasında artan gerilimi düşürmek için taraflarla temas halinde olduklarını söyledi.

Tenenti, Lübnan'ın resmi ajansı NNA'ya Mecdel Şems olayı hakkında kısa bir demeç verdi.

Sözcü Tenenti, UNIFIL'in sınır hattında yükselen gerilimi düşürmek için taraflarla temas halinde olduğunu ifade etti.