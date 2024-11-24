UNIFIL Komutanı, TCG Kınalıada\'yı Ziyaret Etti

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) Deniz Görev Grubu Komutanı Tuğamiral Richard Kesten, TCG Kınalıada korvetini ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tuğamiral Kesten ve beraberindeki heyete, UNIFIL görevi kapsamında Lübnan açıklarında bulunan korveti ziyaretlerinde geminin imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi.
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