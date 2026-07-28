UNIFIL, Lübnan'da Patlayıcı İmha Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UNIFIL, Lübnan'da Patlayıcı İmha Etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNIFIL, Lübnan'da 4 ton amonyum nitrat içeren patlayıcıları güvenli bir şekilde imha etti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Hula beldesi yakınlarında amonyum nitrat içerikli yaklaşık 4 ton patlayıcı tespit ederek imha ettiğini açıkladı.

UNIFIL'den yapılan açıklamaya göre, barış gücü askerleri, İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği alanda yer alan Hula beldesi yakınlarında 2 Temmuz'da gerçekleştirdikleri rutin yol kontrolü sırasında bir binada 385 bidon tespit etti.

Bidonlarda, büyük bölümü amonyum nitrat bileşiklerinden oluşan yaklaşık 4 bin kilogram patlayıcı madde bulunduğu belirtildi.

UNIFIL'in patlayıcı madde imha uzmanlarının yaptığı risk değerlendirmesinin ardından söz konusu maddeleri sahada etkisiz hale getirerek güvenli duruma getirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 10 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki bir BM mevzisi yakınında İHA kalıntısı bulunduğu, yapılan incelemede İHA'da patlayıcı bileşenlerin bulunduğunun belirlenmesi üzerine bunların da güvenli şekilde etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

UNIFIL Komutanı Tümgeneral Diodato Abagnara, barış gücünün sahadaki faaliyetlerinin genişlemesiyle patlayıcı maddelerin oluşturduğu risklerin azaltılmasının önem kazandığını belirtti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlamaya yaklaşık 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNIFIL, Lübnan'da Patlayıcı İmha Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak
Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti
81 ilde eş zamanlı ’Aile Kampı’ düzenlenecek 81 ilde eş zamanlı 'Aile Kampı' düzenlenecek
Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu Bursa’da sokak ortasında silahlı kovalamaca: Husumetlisini bacağından vurdu
Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı Boğulma tehlikesi geçiren kişinin yeri dronla tespit edilip kurtarıldı
Binali Yıldırım’dan Özgür Özel’e sürpriz telefon Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'e sürpriz telefon

18:01
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu
Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
17:50
Çankırı’da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Çankırı'da tır-otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
17:36
Hayko Cepkin: Haluk Levent’e maddi konularda güvenmem
Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem
16:31
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
Yazar İlhami Işık’tan endişelendiren paylaşım: Tehditleri kaldıracak gücüm yok hakkınızı helal edin
16:17
Ankara’da salgın paniği Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
Ankara'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
16:09
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Trump: Netanyahu savaşta kalmamı istiyor, İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 18:50:20. #7.12#
SON DAKİKA: UNIFIL, Lübnan'da Patlayıcı İmha Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.