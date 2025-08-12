UNIFIL, Lübnan Ordusu ile İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
UNIFIL, Lübnan Ordusu ile İşbirliğini Güçlendiriyor

12.08.2025 18:16
UNIFIL, Lübnan ordusunun kontrolü devralmasını sağlamak ve halkın güvenli dönüşünü desteklemekte.

Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ordusunun ülke topraklarının kontrolünü kademeli olarak devralmasını sağlamak için koordinasyon halinde olduklarını ve İsrail ordusunun ülkeden çekilmesinin ardından Lübnan halkının evlerine güvenli bir şekilde dönmesini sağlamak için birlikte çalıştıklarını bildirdi.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan ordusu ile işbirliğini güçlendirmenin bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak için önemli bir fırsat oluşturduğu belirtildi.

UNIFIL'in bölgede güvenliğin ve kontrolün sağlanması için Lübnan ordusuna en üst düzeyde destek vermek amacıyla çalışmalarını yakın koordinasyon içinde yoğunlaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, "yakın işbirliğinin, Lübnan ordusunun toprakların kontrolünü kademeli olarak devralmasını sağlamada, ayrıca İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından Lübnanlıların evlerine ve topraklarına güvenli bir şekilde dönmesi sürecinde yerel halkı korumada hayati öneme sahip olduğu" vurgulandı.

UNIFIL'in açıklamasında ayrıca, Lübnan ordusuyla günlük koordinasyonun, arazi kontrolünü iyileştirdiği, sivillerin korunmasını sağladığı ve yerel topluluklar arasında güven tesis ettiğine işaret edilirken, böylece Lübnan ordusunun güvenli ve etkili şekilde görev yapması için gerekli tüm desteği aldığı aktarıldı.

Jerusalem Post gazetesi, ismini vermediği bir diplomatik kaynağa dayandırarak, İsrail ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine UNIFIL'in görev süresinin otomatik olarak uzatılmasına karşı olduklarını ilettiğini ve bu gücün devam edip etmeyeceğinin yeniden değerlendirilmesini talep ettiklerini aktardı.

Bu gelişme, ağustos ayının son haftası UNIFIL'in görev süresi uzatılması konusunun BMGK'de yapılacak planlı görüşme öncesine denk geliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

