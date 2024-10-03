UNIFIL Personeli Görevde

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personelinin hala görevlerinin başında olduğunu, duruma göre planlamaların sürdüğünü ve "en kötü senaryo" dahil olmak üzere hazırlık yapıldığını bildirdi.

Lacroix, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından UNIFIL'in durumu hakkında New York'taki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lübnan'ın güneyinde 10 bin 58 barış gücü personeli bulunduğunu belirten Lacroix, bu kişilerin görevlerine devam ettiğini dile getirdi. Lacroix, UNIFIL'ın BM Güvenlik Konseyi tarafından görevlendirildiğini anımsatarak, personelin halka yardımı sürdürdüğünü ifade etti.

UNIFIL personelinin hala görevi başında olduğuna dikkati çeken Lacroix, diğer taraftan durumun çok karmaşık olduğunu ve "en kötü senaryoya" da hazırlık yaptıklarını söyledi. Lacroix, bu durumda UNIFIL personelinin kısmen ya da tamamen tahliyesinin ele alınacağına işaret etti.

UNIFIL personelinin halkı korumak için ne yapabileceği sorulan Lacroix, "Bununla ilgili detaylara girmeyeceğim. Durum değerlendirmesi personele ait ancak toplumu korumak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar." dedi.