ÜNİPERSEN 12 yıldır tazminat dışı kalan idari personel için 2027 bütçesine çağrı yaptı

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası'nın (ÜNİPERSEN) açıklamasında, üniversitelerde görev yapan idari personelin 12 yıldır Yükseköğretim Tazminatı kapsamı dışında bırakıldığı belirtilerek, "Başarıda payımız var. Bütçede de hakkımız olmalı. Artık söz değil, düzenleme, erteleme değil, çözüm istiyoruz" denildi.

ÜNİPERSEN, üniversite idari personeline Yükseköğretim Tazminatı ödenmesi talebiyle yaptığı açıklamada, eşitsizliğin 2027 yılı bütçe sürecinde giderilmesi çağrısında bulundu.

Üniversitelerin başarısına katkı sunan idari personelin mali haklarının görmezden gelinemeyeceği belirtilen açıklamada, Yükseköğretim Tazminatı konusunda idari personelin kapsam dışında bırakılmasının çalışma barışını zedelediği ve kurumsal aidiyeti zayıflattığı kaydedildi.

Tam 12 yıldır aynı eşitsizliği anlatıp, aynı hakkın talep edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitelerin her başarısında emeği bulunan idari personel, bu emeğin mali karşılığı gündeme geldiğinde yok sayılıyor. 12 yıl, bir talebi duymak, bir haksızlığı görmek ve çözüm üretmek için yeterince uzun bir süredir. Üniversite idari personelinin daha fazla beklemeye tahammülü kalmamıştır.

Öğrencinin kaydını yapan, personelin işlemlerini yürüten, bütçeyi hazırlayan, satın alma süreçlerini gerçekleştiren, bilgi sistemlerini ayakta tutan, laboratuvarların teknik altyapısını sağlayan, kampüsün güvenliğini ve hizmetlerin sürekliliğini üstlenen bir emek var. Üniversiteler kendiliğinden işlemiyor. Her gün binlerce idari personelin bilgisi, deneyimi ve alın teriyle ayakta duruyor. Bu emek, yalnızca teşekkür mesajlarında hatırlanacak bir emek değildir. Üniversitelerin başarısı ortaksa, idari personelin bu başarıya katkısı da mali haklarda karşılığını bulmalıdır."

2027 yılı bütçe görüşmelerinin yıllardır ertelenen talebin karşılanması için somut bir iradeye dönüşmesi istenen açıklamada, "Üniversitelerin binaları, yatırımları ve projeleri için kaynak planlanırken, bütün bu yapıyı işler halde tutan idari personelin hakkı görmezden gelinemez. Bütçe yalnızca rakamlardan oluşmaz; hangi ihtiyacın karşılandığını, kimin emeğinin gözetildiğini de gösterir" denildi.