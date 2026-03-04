ÜNİPERSEN'den Bisikletle Tazminat Eylemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ÜNİPERSEN'den Bisikletle Tazminat Eylemi

04.03.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜNİPERSEN, yükseköğretim tazminatı sorununa dikkat çekmek için Samsun'dan Ankara'ya bisiklet sürecek.

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) üyeleri, yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personelin  yükseköğretim tazminatı sorununa dikkati çekmek için Samsun'dan Ankara'ya bisiklet sürecek. 15 Mayıs'ta başlayacak etkinlik, 19 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde sona erecek.

ÜNİPERSEN, üniversitelerde görev yapan idari personelin mali haklarına dikkati çekmek amacıyla eylem hazırlığına başladı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, "yükseköğretim tazminatı" konusundaki adaletsizliğe işaret etmek için Samsun'dan Ankara'ya bisiklet sürüşü düzenleneceği duyuruldu.

15–19 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında sendika üyeleri ve destek veren katılımcılar, Samsun'dan yola çıkarak Ankara'ya kadar pedal çevirecek. Sürüşün 19 Mayıs'ta TBMM önünde tamamlanması planlanıyor.

Sendikadan yapılan açıklamada, üniversitelerde görev yapan idari personelin uzun yıllardır yükseköğretim tazminatı konusunda ciddi bir eşitsizlik yaşadığına dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personelin yükseköğretim tazminatı konusunda yaşadığı eşitsizlik 12 yıldır çözülememiştir. Aynı üniversite çatısı altında görev yapan çalışanlar arasında oluşan mali farklılıklar çalışma barışını zedelemekte, kurumsal aidiyeti zayıflatmaktadır. Üniversitelerin akademik başarısının arkasında görünmeyen ancak vazgeçilmez bir emek vardır. O emek, idari personelin emeğidir."

"Bu etkinlik yalnızca bir bisiklet sürüşü değil; emek, adalet ve hakkaniyet çağrısıdır"

19 Mayıs'ın tarihi anlamına vurgu yapılarak sürüşün özellikle Samsun'dan başlatılmasının sembolik bir anlam taşıdığı belirtilen açıklamada,  "Bağımsızlık iradesinin başladığı şehir olan Samsun'dan yola çıkarak, millet iradesinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde taleplerimizi dile getireceğiz. Bu etkinlik yalnızca bir bisiklet sürüşü değil; emek, adalet ve hakkaniyet çağrısıdır" denildi.

ÜNİPERSEN yetkilileri, amaçlarının yükseköğretim tazminatındaki adaletsizliğin giderilmesi ve üniversitelerde görev yapan idari personelin mali haklarının güçlendirilmesi olduğunu belirterek, tüm çalışanları ve kamuoyunu sürece destek vermeye davet etti.

Kaynak: ANKA

Ankara, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜNİPERSEN'den Bisikletle Tazminat Eylemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail’e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

12:13
Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü
Fatma öğretmen cinayetinin şoku sürerken okul basıp el kadar çocuğu dövdü
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
11:42
Gözler hükümette Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
Gözler hükümette! Akaryakıta iptal edilen zammın 2 katı artış yolda
11:32
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump’ın tehdidine olay yanıt
Askeri üssü kullandırmayan liderden, Trump'ın tehdidine olay yanıt
10:57
Savaş ülke borsasını çökertti 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Savaş ülke borsasını çökertti! 17 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
10:56
Tedesco’dan Fener taraftarını yıkan haber
Tedesco'dan Fener taraftarını yıkan haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 12:24:22. #.0.5#
SON DAKİKA: ÜNİPERSEN'den Bisikletle Tazminat Eylemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.