ÜNİPERSEN'den Bisikletle Tazminat Eylemi

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) üyeleri, yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personelin yükseköğretim tazminatı sorununa dikkati çekmek için Samsun'dan Ankara'ya bisiklet sürecek. 15 Mayıs'ta başlayacak etkinlik, 19 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde sona erecek.

ÜNİPERSEN, üniversitelerde görev yapan idari personelin mali haklarına dikkati çekmek amacıyla eylem hazırlığına başladı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, "yükseköğretim tazminatı" konusundaki adaletsizliğe işaret etmek için Samsun'dan Ankara'ya bisiklet sürüşü düzenleneceği duyuruldu.

15–19 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında sendika üyeleri ve destek veren katılımcılar, Samsun'dan yola çıkarak Ankara'ya kadar pedal çevirecek. Sürüşün 19 Mayıs'ta TBMM önünde tamamlanması planlanıyor.

Sendikadan yapılan açıklamada, üniversitelerde görev yapan idari personelin uzun yıllardır yükseköğretim tazminatı konusunda ciddi bir eşitsizlik yaşadığına dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personelin yükseköğretim tazminatı konusunda yaşadığı eşitsizlik 12 yıldır çözülememiştir. Aynı üniversite çatısı altında görev yapan çalışanlar arasında oluşan mali farklılıklar çalışma barışını zedelemekte, kurumsal aidiyeti zayıflatmaktadır. Üniversitelerin akademik başarısının arkasında görünmeyen ancak vazgeçilmez bir emek vardır. O emek, idari personelin emeğidir."

"Bu etkinlik yalnızca bir bisiklet sürüşü değil; emek, adalet ve hakkaniyet çağrısıdır"

19 Mayıs'ın tarihi anlamına vurgu yapılarak sürüşün özellikle Samsun'dan başlatılmasının sembolik bir anlam taşıdığı belirtilen açıklamada, "Bağımsızlık iradesinin başladığı şehir olan Samsun'dan yola çıkarak, millet iradesinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde taleplerimizi dile getireceğiz. Bu etkinlik yalnızca bir bisiklet sürüşü değil; emek, adalet ve hakkaniyet çağrısıdır" denildi.

ÜNİPERSEN yetkilileri, amaçlarının yükseköğretim tazminatındaki adaletsizliğin giderilmesi ve üniversitelerde görev yapan idari personelin mali haklarının güçlendirilmesi olduğunu belirterek, tüm çalışanları ve kamuoyunu sürece destek vermeye davet etti.