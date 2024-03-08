United Airlines'a ait uçak tekeri koparak acil iniş yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi paneline katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Kendini Kuran Şehir: Kayseri' paneline katıldı. Panelde, gençlere güzel bir gelecek hazırlamak için çalıştıklarını ifade eden Büyükkılıç, Kayseri'nin gelişimi için dayanışma içinde çalıştıklarını belirtti. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Kayseri'nin altyapısı, üniversite ve öğrenci sayısı, turistik yerleri ve kültürel mirası ile kendini kuran bir şehir olduğunu anlattı. Programa, diğer siyasi ve belediye yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı.