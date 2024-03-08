United Airlines'a ait uçak tekeri koparak acil iniş yaptı - Son Dakika
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United Airlines'a ait uçak tekeri koparak acil iniş yaptı

San Francisco'dan Japonya'nın Osaka kentine hareket eden United Airlines'a ait bir Boeing 777 tipi yolcu uçağı, kalkış sırasında sol ana iniş takımının tekeri koparak acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, uçaktaki yolcular başka bir uçağa yönlendirildi. Havacılık uzmanları, uçak lastiklerinin nadiren koptuğunu ve bu durumun daha büyük bir güvenlik sorununun göstergesi olmadığını belirtiyor.

08.03.2024 10:59
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SAN ABD'de United Airlines'a ait "Boeing 777" tipi yolcu uçağı, kalkış sırasında tekeri kopunca acil iniş yaptı.

San Francisco'dan Japonya'nın Osaka kentine hareket eden uçağın ana iniş takımının sol kısmındaki teker kalkıştan saniyeler sonra koptu.

San Francisco Uluslararası Havalimanı'nın personel otoparkına düşen teker, otomobilin arka camını kırdıktan sonra yuvarlanarak havalimanının yanındaki arazide durdu.

Havalimanı yetkilileri, olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Öte yandan, 235 yolcu ve 14 kişilik mürettebatın bulunduğu uçak, güvenli şekilde Los Angeles Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaparak hangara çekildi.

United Airlines, yolcuların başka bir uçağa yönlendirildiğini bildirdi.

Tekeri kopan uçağın 2002'de üretildiğini açıklayan United Airlines, "Boeing 777"lerin eksik veya hasar görmüş tekerlerle güvenli iniş yapacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Havacılık uzmanları, uçak lastiklerinin nadiren koptuğunu ve durumun daha büyük bir güvenlik sorununun göstergesi olmadığını ifade ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel United Airlines'a ait uçak tekeri koparak acil iniş yaptı - Son Dakika

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