UnitedHealthcare CEO'suna Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UnitedHealthcare CEO'suna Silahlı Saldırı

NYPD, Brian Thompson'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntüler yayınladı. Saldırgan aranıyor.

05.12.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'de New York polisi (NYPD), ülkenin önde gelen sağlık sigorta şirketi UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili yeni görüntüler yayınladı.

NYPD'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, güvenlik kameralarından elde edilen video ve fotoğraflara yer verildi.

Saldırıdan önce çekildiği anlaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırganın sırt çantası taşıyan beyaz bir erkek olduğu ve yüzünü siyah bir maskeyle gizlemeye çalıştığı görülüyor.

NYPD'den paylaşılan olay anı videosunda ise Thompson'a otele girmek üzereyken arkadan yaklaşarak ateş etmeye başlayan saldırganın, Thompson yere düştükten sonra da ateş etmeyi sürdürdüğü ve olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı anlar yer alıyor. Saldırganın silahının ucunda susturucu olduğu dikkati çekiyor.

NYPD Baş Dedektifi Joseph Kenny, dün düzenlenen basın toplantısında, saldırganın profesyonelliği konusundaki sorulara, soruşturmanın sürdüğüne işaret ederek cevap vermedi.

"Evet, bazı tehditler vardı"

Öte yandan, Thompson'un eşi Paulette Thompson, olaydan sonra NBC News'e yaptığı açıklamada, eşinin bazı tehditler aldığını, buna rağmen seyahat planlarını değiştirmediğini belirterek, "Evet, bazı tehditler vardı ama ayrıntıları bilmiyorum, sadece onu tehdit eden bazı insanlar olduğunu söylediğini biliyorum." dedi.

Paulette Thompson, tehditlerin bazı "sigorta kapsam eksikliği" ile ilgili olduğuna inandığını dile getirerek, "Şu anda gerçekten mantıklı bir yanıt veremiyorum, saldırıyı yeni öğrendim ve çocuklarımı teselli etmeye çalışıyorum." diye konuştu.

ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, dün New York Manhattan'da bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Son 20 yıldır ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.

NYPD, saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında, kanıtların Thompson'ın özellikle hedef alındığını gösterdiğini ancak saldırının hangi saikle gerçekleştirildiği konusunda ellerinde henüz bir bilgi olmadığını açıklamıştı.

Manhattan'ın en işlek bölgesinde meydana gelen saldırı nedeniyle Noel sezonunda New Yorkluların güvenliği ve şehirdeki suç oranları tekrar gündemde.

Kaynak: AA

Brian Thompson, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Suç, CEO, Son Dakika

Son Dakika Güncel UnitedHealthcare CEO'suna Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:47 Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız Muhaliflerden Halep kararı: Şehrin idaresini devretmeye hazırız
23:13 “Yenidoğan Çetesi“ duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi "Yenidoğan Çetesi" duruşmasında ara karar açıklandı: Tutuklu sayısı 29 oldu, 4 sanık hakkında yakalama emri verildi
22:38 Fransa’da hükümet düştü Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu Fransa'da hükümet düştü! Barnier, tarihin en kısa süreli başbakanı oldu
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
20:23 DNA sonuçları çıktı Narin’in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı DNA sonuçları çıktı! Narin'in avucunda bulunan kıl örnekleri anne ve ağabeyle uyumlu çıktı
09:56 Tuzla’da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu Tuzla'da çocuğu yere vuran caninin cezası belli oldu
09:39 Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bir ilk yaşanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir ilk yaşanacak
09:31 Samsunspor’a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler Samsunspor'a büyük şok: Kendi sahalarında 3. Lig takımına elendiler
09:30 MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi MasterChef Beyza bayıldı, yürekler ağza geldi
09:25 Kadir İnanır’ın sağlık durumunda kritik bir hafta Kadir İnanır'ın sağlık durumunda kritik bir hafta
09:25 Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi Otomobil satışında yeni kural yürürlüğe girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 02:35:04. #1.13#
SON DAKİKA: UnitedHealthcare CEO'suna Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.