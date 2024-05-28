Üniversite Öğrencileri İsrail'in Filistin Kampına Saldırıyı Protesto Etti - Son Dakika
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Üniversite Öğrencileri İsrail'in Filistin Kampına Saldırıyı Protesto Etti

Üniversite Öğrencileri İsrail\'in Filistin Kampına Saldırıyı Protesto Etti

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı'na (MGV) üye üniversite öğrencileri, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın (İÜC) Avcılar'daki kampüsünde protesto etti. Basın açıklamasında, İsrail'in insanlık suçu işlediği ve Batılı devletlerin bu katliamı açıktan desteklediği vurgulandı.

28.05.2024 17:09
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfına (MGV) üye üniversite öğrencileri, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Sivil toplum kuruluşlarına üye öğrenciler, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'nın (İÜC) Avcılar'daki kampüsünde bir araya geldi.

Grup adına basın açıklaması yapan Nurettin Özel, Refah bölgesine sığınan masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran İsrail'in insanlık suçu işlediğini söyledi.

Özel, "Daha yürüme çağına gelmemiş bebekleri diri diri yakan bu siyonist çete, bütün dünyanın tepkisine rağmen, herkesin gözü önünde terör eylemleri gerçekleştirmeye devam etmektedir. Tüm dünyanın sessizliğinden aldığı cesaretle katil siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı artık sözün bittiği yer olmuştur." dedi.

Gazze'de devam eden bu katliamın doğruyu yanlıştan, haklıyı zalimden, izzeti zilletten ayırt eden canlı örnek olduğunu dile getiren Özel, Batılı devletlerin bu katliamı ve İsrail'i açıktan desteklediğini kaydetti.

Gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üniversite Öğrencileri İsrail'in Filistin Kampına Saldırıyı Protesto Etti - Son Dakika

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