Üniversite Öğrencileri Okulu Bırakıyor - Son Dakika
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Üniversite Öğrencileri Okulu Bırakıyor

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CHP'li Bülbül, son 5 yılda 615 bin üniversite öğrencisinin okulu bıraktığını açıkladı.

08.10.2024 15:28
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(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in soru önergesine verdiği yanıta göre son 5 yılda 615 bin 791 üniversitesi öğrencinin okulu bıraktığını, 89 bin 706 öğrencinin ise kaydını dondurduğunu belirterek, "AKP iktidarı, 22 yıldır eğitimde kaliteyi, üniversitelerin tarafsızlığını yerle bir etti. Çocuklarımızı ve gençlerimizi AKP'nin onları hapsetmek istediği karanlığa teslim etmeyeceğiz" dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, son 5 yılda kaç üniversite öğrencisinin okulu bıraktığına ilişkin soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği yanıtla ilgili açıklama yaptı. Aldığı yanıtın kahredici olduğunu belirten Bülbül, "Bakan'ın yanıtına göre, son 5 yılda 615 bin 791 öğrenci okulunu bırakmak zorunda kalırken, 89 bin 706 öğrenci ise kaydını dondurdu" açıklamasını yaptı. Bülbül, şunları söyledi:

"Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik krizden dolayı, geçim sıkıntısı nedeniyle üniversite öğrencileri eğitimini yarıda bırakıyor. Ekonomik buhran, barınma krizi, okurken çalışma mecburiyeti, gelecek kaygısı öğrencileri eğitiminden koparıyor. Binbir hayalle üniversite tercihi yapan öğrenciler, başladıktan sonra üniversitede gelecek göremiyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra işsiz kalan binlerce öğrenci, okuldan uzaklaşıyor, çareyi çalışmakta, okulu bırakmakta buluyor. Bunu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de itiraf etti. Bakana ülke genelinde son 5 yılda üniversiteyi bırakan öğrencilerin sayısını sordum. Maalesef aldığım yanıt kahrediciydi.

Son beş yılda üniversiteyi bırakmak isteyenlerin sayısı 100 binin altına düşmedi. 2019-2020'de 135 bin 943 öğrenci okulu bırakırken, 25 bin 185 öğrenci okulunu dondurdu. 2020-2021'de 137 bin 15 kişi okulu bıraktı, 11 bin 445 kişi okulu dondurdu. 2021-2022'de 123 bin 491 kişi okulu bıraktı, 17 bin 742 kişi okul kaydını dondurdu. 2022-2023'de 108 bin 7 kişi okulu bıraktı, 20 bin 571 kişi kaydını dondurdu. 2023-2024'de ise 111 bin 335 öğrenci okuldan ayrıldı, 14 bin 763 öğrenci ise kaydını dondurarak eğitimden koparıldı.

"Eğitim, milletimizin geleceği için vazgeçilmez unsurdur"

İhtiyacı aşan kontenjanlar, yetersiz eğitim, büyükşehirlerde yaşamanın öğrenciler için zor olması öğrencilerin eğitime erişmesini zorlaştırdı. Eğitim bir insan hakkıdır. Bu hakkın ekonomik nedenler ve gelecek kaygısı ile kullanılmasının engellenmesi kabul edilemez. AKP iktidarı, 22 yıldır eğitimde kaliteyi, üniversitelerin tarafsızlığını yerle bir etti. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk 'Eğitim, bir milleti muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak yegane güçtür' der. Eğitim, milletimizin geleceği için vazgeçilmez bir unsurdur. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, eğitim mücadelemiz sürecek, çocuklarımızı ve gençlerimizi AKP'nin onları hapsetmek istediği karanlığa teslim etmeyeceğiz."

Üniversite Öğrencileri Okulu Bırakıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üniversite Öğrencileri Okulu Bırakıyor - Son Dakika

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