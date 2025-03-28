Üniversite Öğrencilerinden Büyük Direniş - Son Dakika
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Üniversite Öğrencilerinden Büyük Direniş

Ankara'da bini aşkın öğrenci, özgürlük ve haklar için forum düzenleyerek eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

28.03.2025 21:44
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(ANKARA) - Ankara'da "Büyük Öğrenci Buluşması"nda buluşan bini aşkın üniversite öğrencisi, Seğmenler Tiyatro Amfisi'nde forum düzenledi. Öğrenciler, "Özgürlüğümüz, haklarımız, geleceğimiz için ayaktayız" diyerek eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, TED Üniversitesi'nden öğrenciler, Seğmenler Parkı'nda "Büyük Öğrenci Buluşması"na katıldı.

Buluşmaya gelen üniversite öğrencileri, "Yaşasın öğrenci dayanışması", "Üniversiteler ayakta AKP'ye direniyor", "Özgür basın susturulamaz", "Kayyumlar gidecek biz kalacağız", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Her yer ODTÜ her yer direniş" ve "Genel grev, genel direniş" sloganları attı.

"Sıra arkadaşlarımıza özgürlük"

Seğmenler Tiyatro Amfisi'nde toplanan öğrenciler, duvarlara "Özgürlüğümüz, haklarımız, geleceğimiz için ayaktayız", "Tutsak sıra arkadaşlarımıza özgürlük", "ODTÜ ayakta AKP'ye direniyor", "Bilkent ayakta AKP'ye direniyor" yazılı pankartlar astı. Öğrencilerin buluşmasına, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Okan Konuralp ve Aliye Timisi Ersever de destek verdi.

"Daha aydınlık yarınlar için mücadele ediyoruz"

Burada orum düzenleyen öğrenciler, üniversitelerde günlerdir verdikleri mücadeleyi anlattı.

Ankara Üniversitesi'nden bir öğrenci "Biz Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla sokaklara çıktık ama sadece bunun için değil mücadelemiz, bu karanlık rejime doğmuş gençler olarak daha aydınlık yarınlar için mücadele ediyoruz" dedi.

Hacettepe Üniversiteli bir öğrenci de "Sabahları şafak operasyonları ile arkadaşlarımızı gözaltına alarak bizi yıldırabileceklerini sanıyorlar. Ama biz yılmadık. Hayatı durdurduk ve nasıl bir hayat istiyorsak bunu örgütlemeye çalıştık. Ülkenin bütün kaynaklarını eline alan bir avuç insan, milyonların iradesini gasp edemez" şeklinde konuştu.

"Biz Ankara'ya baharı getirdik"

Bilkent Üniversitesi'nden bir öğrenci, "Biz Ankara'ya baharı getirdik. Rektörlük kapıları kilitliyor bizi durdurmak için. Ama bizim direnişimiz kilit tutmuyor, kapıları aşıyoruz. Biz ülke geneline yayılmış boykotu kendi kampüsünde, sokaklarda, mahallelerde büyüten bütün arkadaşlarımıza selam yolluyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi öğrencisi de "Bize Gazi Üniversitesi'nde 'teşkilat' adı altında gösterilen şiddeti kınıyoruz. Biz bireysel olarak sizlerin hep yanındayız. Bu faşist çetelere boyun eğmeyeceğimizi buradan söylüyorum" dedi.

"Yarını kurmak için dayanışmaya, mücadeleye devam edeceğiz"

ODTÜ'lü bir öğrenci de şunları söyledi:

"Günlerdir kampüslerini iktidara dar eden üniversiteliler hepinize sımsıcak bir merhaba, hoşgeldiniz. Bu ülkeyi bir avuç azınlığın sefasını sürmesi için ve onun 19 Mart'ta başlattığı darbe girişimine karşı mücadelemizin 9. günündeyiz. Yarını kurmak için dayanışmaya, mücadeleye devam edeceğiz."

"Güzel günler yakın, güneşli günler yakın"

Forumun ardından üniversitelerden pek çok grup sahne aldı. Şarkılar ve marşların söylendiği müzik dinletisinin ardından forum öğrencilerin, "Bu forumları okullarımızda, kampüslerimizde, iş yerlerimizde devam ettirmenin zamanıdır. Güzel günler yakın, güneşli günler yakın. O güne kadar birbirimizden, dayanışmamızdan kopmayalım, mücadelemizi büyütelim" çağrısıyla son buldu.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Politika, Eğitim, Güncel, Ankara, Son Dakika

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