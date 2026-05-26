Üniversite Öğrencilerinden Cezaevine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üniversite Öğrencilerinden Cezaevine Destek

26.05.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAÜ öğrencileri, Geyve Cezaevi'nde duvarları boyayarak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında cezaevi duvarlarını boyadı.

Üniversite öğrencileri, "Gençlik ve Gönüllülük" dersi kapsamında Geyve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü işbirliğiyle sosyal sorumluluk programı gerçekleştirdi.

Program kapsamında öğrenciler, cezaevinin ortak kullanım alanlarında duvar boyama çalışmaları yaptı, kitaplığı düzenledi.

Geyve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdür Vekili Olgay Karataş, AA muhabirine, hükümlülerin üretken bireyler olarak sosyal hayata ve iş yaşamına adapte olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda hükümlülere yönelik iş ve meslek edindirme kurslarının yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler de düzenlediklerinden bahseden Karataş, "Üniversitemizin gençleri kurumumuza gelerek duvar boyama, hükümlülere konser verme ve kitaplık düzenleme gibi etkinliklerde bulunmuşlardır. Hükümlülerin sosyal hayata uyum sağlamaları, meslek edinmeleri ve topluma faydalı bireyler olarak kurumumuzdan ayrılmaları için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

SAÜ öğretim görevlisi Abdullah Şenaslan da Adalet Bakanlığı işbirliği kapsamında yürütülen "Gençlik ve Gönüllülük" dersi çerçevesinde öğrencilerle ceza infaz kurumunda çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şenaslan, bu kapsamda ceza infaz kurumundaki bazı alanların resim çalışmalarıyla boyanmasının yanı sıra müzik dinletileri düzenlendiğini ve kurum kütüphanesine kitap desteği sağlandığını ifade ederek, ayrıca kütüphanenin temizlenmesi ile kitapların düzenlenmesi çalışmalarının da öğrenciler tarafından yapıldığını söyledi.

Ceza infaz kurumunda yürütülen kültürel ve sanatsal etkinliklerin, öğrenciler ile hükümlü bireylerin bir araya gelmesine katkı sunduğunu belirten Şenaslan, bu çalışmaların hükümlülerin topluma yeniden kazandırılma sürecine destek olmayı amaçladığını kaydetti.

Üniversite öğrencileri de programa katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Cezaevi, Eğitim, Güncel, Geyve, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite Öğrencilerinden Cezaevine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı 3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama... Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Zaniolo Udinese’ye veda etti Galatasaray’a dönüyor Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
09:56
Türkiye’nin incisi “Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer“ listesinde
Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 12:06:19. #7.13#
SON DAKİKA: Üniversite Öğrencilerinden Cezaevine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.