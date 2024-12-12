Üniversite Öğrencilerine Sakarya Gezisi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesince üniversite öğrencilerine kenti tanımalarına yönelik gezi düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin tanıtım gezileri kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Uluslararası Öğrenci Topluluğu üyesi öğrenciler, İl Ormanı Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaptı, Geyve ilçesindeki 2. Bayezid Köprüsü'nü gezdi.

Pamukova ilçesindeki Esentepe Seyir Terası'nı da gezen öğrenciler, eşsiz manzarada keyifli vakit geçirdi.

Uzman rehberler eşliğinde Geyve'deki Ali Fuat Cebesoy Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, tarihi konakları bulunan Taraklı ilçesini de gezdi.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri

Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla ülke genelinde farklı yaş gruplarına yönelik yerli üretimin önemine vurgulayan etkinliklerle 12-18 Aralık'ta kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında "Yerli Üretim" ana teması işlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında Sakarya'nın sanayi, tarım ve teknoloji alanındaki üretimi ve çalışmalar hakkında bilgi verilecek. Tasarruf bilinci kazandırılması hedefiyle öğrencilerin alacakları tedbirlerin ülkenin geleceği adına önemi anlatılacak.

Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar için özel "yerli malı takvimi" hazırlandı. Yerel üretim, tarım, sanayi ve teknolojik gelişmeler gibi konuların yer aldığı takvimde coğrafi işaretli ürünler, endemik bitkiler, meyveler, sebzeler, iklim yapısı, yöresel özellikler, milli teknoloji hamleleri gibi birçok konu, oyunlar ve şarkılarla öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesini sağlanacak. Velilere yönelik çeşitli aktivitelerle de aile boyu üretim bilinci kazandırılması hedefleniyor.

Ayrıca verimli tarım arazileri, ürün çeşitliliği ve milli sanayi kuruluşları yönünden zengin olan Sakarya'nın üreticisine destek sağlamanın önemine vurgu yapılacak.

Arifiye İlkokulunda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

Arifiye İlkokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenler, öğrencilere tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın ekonomik açıdan önemi ile sağlık açısından faydaları anlatıldı.

Etkinlikte öğrenciler, annelerinin evde hazırladığı yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaştı.

Okul müdürü Erhan Yılmaz, etkinlik kapsamında "Bir başkadır benim memleketim" konseptiyle Türkiye'nin 7 bölgesine özgü sergi düzenlediklerini belirterek, "Amacımız öğrencilerimize yerli malı kullanma bilincini aşılamak." dedi.

Sınıf öğretmeni Hasan Daşbulak da 7 bölgenin tarımsal ürünleri ile kültürel değerlerinin sunulduğu "7 Bölge Türkiye" etkinliğine bir aydır hazırlık yaptıklarını aktararak, öğrencilerin öğrenirken uygulama şansı da bulduğunu, etkinliğe katılımdan dolayı memnun olduklarını ifade etti.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, çiğ köfte yoğurmanın, mantı ve börek açmanın yanı sıra çömlek atölyesinde çalışma yaptı.

Programa, Arifiye Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Gülaç, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Ünlü, öğrenciler ve velileri katıldı.

Kocaali Belediye Başkanı Yüzücü'den Bakan Bak'a ziyaret

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Ziyarette ilçede yapımı planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Belediye Başkanı Yüzücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile bir araya gelerek, gençlik merkezi, kapalı yarı olimpik yüzme havuzu ve çeşitli yatırımların sözünü aldık. Kıymetli Bakanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyor, çalışmalarında şahsı başta olmak üzere bütün arkadaşlarımıza kolaylıklar diyorum. Kıymetli vatandaşlarım, her zaman ifade ettiğim gibi 'Kocaali'mizin değişim ve gelişim vizyonu' için bakanlarımızla milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımızla siyasi büyüklerimizle istişarelerimizi sürdürecek, Kocaali'miz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.