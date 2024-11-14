Üniversite Öğrencilerine Sınav Öncesi Moral: Canlı Müzik Sürprizi

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Üniversite öğrencilerine sınav öncesi müzikli sürpriz

Yurttan üniversiteye belediye otobüsleri ile giden öğrencilere sınav öncesi canlı müzikle moral verdiler

KARABÜK - Karabük'te yurtlarda kalan ve vize haftasında ara sınavlara giden üniversite öğrencilerine moral vermek amacıyla Karabük Belediyesinin şehiriçi yolcu otobüslerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından canlı müzik sürprizi yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün gönüllü müzik ekibi, GSB Soğuksu Kız Öğrenci Yurdu'ndan Karabük Üniversitesine vize sınavlarına otobüsle giden gençlere moral ve motivasyon sağlamak amacıyla canlı müzik sürprizi yaptı. Üniversite öğrencilerinin her şey habersizce bindikleri Karabük Belediyesi'nin şehiriçi yolcu otobüslerinde Gençlik Spor Müdürlüğünün gönüllü ekibinin bir anda gitar, klarnet ve telli zilleri çıkararak, yol boyunca çaldıkları enstrümanlar eşliğinde şarkılar seslendirdi. Öğrenciler önce duruma şaşırsa da yol boyunca şarkılara eşlik ederken, cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi.

Gençlik ve Spor Karabük İl Müdürlüğü öğrencilere yaptığı etkinliğinin görüntülerini ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları ise büyük beğeni toplandı.