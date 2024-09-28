Üniversite Öğrencilerinin Kimlik Bilgileriyle Operasyon

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Isparta merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, üniversite öğrencilerinin kimlik bilgilerini para karşılığında alarak bankalarda hesap açtıkları ve bu hesapları yasa dışı bahis sitelerinde kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerinden para karşılığı kimlik bilgileri alınarak bankalarda hesap açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan incelemelerde, para karşılığında elde edilen kimlik bilgileriyle bankalarda hesap açıldığı ve bu banka hesaplarının yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı tespit edildi.

Isparta, İzmir, Aydın ve Mardin'de yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.