Siirt'te Bahçelievler Mahallesi Medine Caddesi'nde dün sabah saatlerinde Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Yunus Özaydın (30) caddede yürürken fenalaşınca kaldırıma oturdu.
Park ettiği otomobilinden inen çarşı ve mahalle bekçisi Burak Bulgaz, gencin rahatsızlandığını fark edip yanına gitti. Özaydın'ın durumunun kötü olduğunu anlayan Bulgaz, otomobiline bindirerek genci Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Hastanede gencin kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Yunus Özaydın doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Özaydın'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kurtalan ilçesine bağlı Teylan köyünde toprağa verildi.
Yunus Özaydın'ın rahatsızlandığı ve Bulgaz tarafından hastaneye götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Bekçinin fark edip hastaneye götürdüğü üniversiteli kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika
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