Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'ın Cansız Bedeni Bulundu

Güncel

(VAN) - Kaybolduktan 18 gün sonra bugün cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Van'da, kaldığı yurttan 27 Eylül'de akşam saatlerinde dışarı çıkan ve o günden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, bugün Van Gölü Molla Kasım köyü sahilinde bulundu. Rojin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Diyarbakırlı Rojin Kabaiş, kaldığı yurttan 27 Eylül akşam saatlerinde dışarı çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. Rojin'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polis ekiplerine ihbarda bulunmuş ve arama çalışmaları başlatılmıştı.

Bu kapsamda, Van Valiliği koordinasyonunda Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD, Çevik kuvvet, atlı polisler, jandarma personeli ve sivil toplum kuruluşları özel eğitimli arama kurtarma köpekleri, 2 polis helikopteri ve insansız hava aracıyla kıyıdan ve havadan çalışma yürütüldü. Van Gölü sahilinde 28 Eylül'de Rojin'e ait cep telefonu ve kulaklık bulundu ve telefon incelenmek üzere emniyete teslim edildi. Ekiplerin arama çalışmalarının 13'üncü gününde Rojin'in başörtüsü bulundu.

Ekiplerin arama çalışmalarının 18'inci gününde Rojin'in cansız bedeni Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin'in olay yerinden alınan cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.