Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'ın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'ın Cansız Bedeni Bulundu

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni 18 gün sonra gölde bulundu, otopsiye götürüldü.

15.10.2024 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(VAN) - Kaybolduktan 18 gün sonra bugün cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Van'da, kaldığı yurttan 27 Eylül'de akşam saatlerinde dışarı çıkan ve o günden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, bugün Van Gölü Molla Kasım köyü sahilinde bulundu. Rojin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Diyarbakırlı Rojin Kabaiş, kaldığı yurttan 27 Eylül akşam saatlerinde dışarı çıkmış ve bir daha haber alınamamıştı. Rojin'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polis ekiplerine ihbarda bulunmuş ve arama çalışmaları başlatılmıştı.

Bu kapsamda, Van Valiliği koordinasyonunda Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD, Çevik kuvvet, atlı polisler, jandarma personeli ve sivil toplum kuruluşları özel eğitimli arama kurtarma köpekleri, 2 polis helikopteri ve insansız hava aracıyla kıyıdan ve havadan çalışma yürütüldü. Van Gölü sahilinde 28 Eylül'de Rojin'e ait cep telefonu ve kulaklık bulundu ve telefon incelenmek üzere emniyete teslim edildi. Ekiplerin arama çalışmalarının 13'üncü gününde Rojin'in başörtüsü bulundu.

Ekiplerin arama çalışmalarının 18'inci gününde Rojin'in cansız bedeni Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin'in olay yerinden alınan cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: ANKA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Adli Tıp Kurumu, Van Gölü, 3-sayfa, Otopsi, Eğitim, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'ın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 Rojin’in cansız bedenini bulan işçi konuştu Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu
17:57 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu’na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi
16:57 Hamile kadın metrobüste doğum yaptı Hamile kadın metrobüste doğum yaptı
16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
08:57 Montella, 4-2’lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı Montella, 4-2'lik İzlanda zaferi sonrası gelecek hedefini açıkladı
08:47 Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz’dan açıklama Konserinde saldırıya uğrayan Murat Boz'dan açıklama
08:40 Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi Komiseri bıçaklayan uyuşturucu bağımlısı bacaklarından vurularak etkisiz hale getirildi
08:25 Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti Dilan Çıtak, hayvan katliamına isyan etti
08:24 Ahmet Çakar’dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması Ahmet Çakar'dan eşi benzeri görülmemiş galibiyet kutlaması
08:14 Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Yeni asgari ücret 23-25 bin TL aralığında olacak
08:02 Acun Ilıcalı’dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan milli maçta panolara yansıyan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 19:29:16. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'ın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.