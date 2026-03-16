Üniversite Öğrencisi Yüzünden Yaşamını Kaybetti

BOLU'da parkta üniversite öğrencisi K.K.'nin (20) darbettiği Naim Acar (67), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 6 Mart günü öğle saatlerinde İhsaniye Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen K.K., iddiaya göre parkta bir süre sohbet ettiği Naim Acar'ın yanından ayrılmasının ardından, peşinden giderek başına yumruk attı. Aldığı darbeyle yere yığılan Acar, çağırılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından K.K., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle tedavi gören Naim Acar dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından serbest bırakılan K.K., Acar'ın ölümü sonrası dün Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.